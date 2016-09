Löschgruppe Scheel feierte 125. Geburtstag

"Anduril und Alex im Westerland haben für eine Super-Stimmung in der Scheelbachhalle gesorgt, nur wir haben mit mehr Zuhörern gerechnet" berichtet Bernd Feldhoff, der stellvertretende Zugführer und Brandinspektor der Löschgruppe Scheel. Bis in den Morgen wurde der 125. Geburtstag gebührend gefeiert, bevor am Sonntag das Jubiläumswochenende mit einem Gottesdienst, mit dem Pastor und Notfall-Seelsorger Wolfgang Rick, fortgesetzt wurde. »