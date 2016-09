Frank Schöpe regiert Aggertaler Schützengilde

bs. Dieringhausen. Das Wochenende stand in Dieringhausen ganz im Zeichen des Schützenwesens - die Aggertaler Schützengilde hatte ihr traditionelles Schützenfest gefeiert und auch ihre neuen Majestäten ermittelt. Neuer Schützenkönig wurde Frank Schöpe. Nach einem 50minütigem Wettkampf mit vier weiteren Anwärtern holte Schöpe mit dem 97. Schuss den Vogel von der Stange. Gemeinsam mit Ehefrau Karin Schöpe als seine Königin wird der 55Jährige die Aggertaler Schützen durch das kommende Jahr führen. Neuer Kaiser wurde mit dem 110. Schuss Jürgen Kadolsky. An seiner Seite Ehefrau und Kaiserin Sabine. Vier Anwärter hatten sich zum Prinzenvogelschießen eingefunden. 105 Schuss brauchte Maik Tatewossja und zu seiner Prinzessin erwählte er Celina Menz.

Neue Damenmeisterin nach spannendem Wettkampf wurde Daniela Trelle. Bei

ihr fiel der Vogel nach dem 211. Schuss. Auch einen neuen Kinderkönig kann die Schützengilde vorweisen - Celvin Martin machte mit dem 109. Schuss dem Vogel den Gar aus und setzte sich gegen seine drei Mitstreiter durch. Beim traditionellen Bürgerschießen der Dieringhauser Ortsvereine hatte die Feuerwehr Hunstig die Nase vorn und verwies die Knurrhähne und die Kolping Familie auf die Plätze zwei und drei. Auch der beste Schütze mit drei von drei Treffern, Simon Mecke, gehört der Feuerwehr Hunstig an. Geehrt wurden für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Dennis Kadolsky, Klaus Luckner und Hannelore Müller; für 40 Jahre Heinz Brockerhof und für 50 Jahre Gerhard Gowitzke. Die Nadel in Silber des Oberbergischen Schützenbundes erhielten Jürgen Kadolsky, Joachim Tump und Detlef Dreyer. Die Nadel in Bronze wurde an Alina Tump verliehen.