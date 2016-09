som. Drabenderhöhe. Das bürgermeisterliche Versprechen datierte vom 50-jährigen Jubiläum der Siebenbürger Sachsen Siedlung vor ein paar Monaten, nun löste Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker seine gegebene Zusage ein. Im Namen der Stadt übergab er eine hochwertige "Klön-Parkbank" an Enni Janesch, die Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. "Ich erlebe Drabenderhöhe als eine lebendige Gemeinschaft, in der das Wir-Gefühl stark ausgeprägt ist", stellte der Rathauschef fest und wünschte sich, dass die Bank ein Ort werden möge, an dem sich Menschen gleichzeitig rege über Vergangenes, aber auch über die Zukunft austauschten.

Ihren Standort erhält die "Kommunikationsstätte" am "Turm der Erinnerung", der in direkter Nachbarschaft zum Seniorenheim Haus Siebenbürgen-Drabenderhöhe errichtet wurde.