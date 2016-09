Feuerwehr: musikalische Show der Extraklasse

sr. Bergneustadt. Dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt steht das größte Ereignis bevor.

Big Band der Bundeswehr zu Gast

Das weltweit operierende Showorchester mit den besten Spitzenmusikern und einem musikalischen Feuerwerk aus Swing, Pop und Rockryhtmen - die Big Band der Bundeswehr - kommt ins Oberbergische und spielt in Bergneustadt beim Benefizkonzert am Donnerstag, 8. September, um 19.30 Uhr in der Sporthalle auf dem Bursten auf und unterstützt damit die Feierlichkeiten des Musikzuges. Bereits 2013 bewarb sich der Musikzug um die Dienste des Vorzeigeorchesters der Bundeswehr. In einer ersten Vorauswahl verblieben 180 seriöse Veranstalter für die Durchführung des Megakonzertes. Oberstleutnant Timor Oliver Chadik brachte dann die frohe Botschaft über den Gewinn der Orchestertournee 2016, die der musikalische Leiter Heinz Rehring und der Vorsitzende des Fördervereins, Marcus Girndt, in Euskirchen entgegennahmen. Eintrittskarten können in der Buchhandlung Baumhof und im Fotostudio Bestgen in Bergneustadt erworben werden.

Ein ganzes Wochenende wird gefeiert

Das ganze Wochenende lang feiert der Musikzug sein 125-jähriges Bestehen. Der Festkommers am Freitag, 9. September, ab 19 Uhr ist öffentlich. Der Jubilar gestaltet die Veranstaltung unter Schirmherr des Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Flosbach selbst und beendet den offiziellen Teil mit einem großen Zapfenstreich (22 Uhr). Am Samstag, 10. September, wird der bekannte Stimmenimitator Jörg Knör sein ganzes Können für die Zuschauer unter Beweis stellen. Unter dem Motto "Fire - Feier - Comedy - Music - Night" werden bekannte Stars ein Statement zu Bergneustadt, der Feuerwehr und Speziell dem Musikzug abgeben.

Der Sonntag, 11. September, findet ab 11 Uhr als Familiensonntag auf dem Parkplatz vor der Sporthalle statt. Der Musikverein Heddinghausen (Nümbrecht), die FFW Gummersbach, der Fanfarenzug Lieberhausen, das Fanfarenkorps Landsknechte Halver sowie der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhausen spielen im Wechsel auf. Hüpfburg, Spielmobil und Laserschießen lassen die Kinderherzen höher schlagen. Gegen 14 Uhr werden die Gewinner eines Opel Karl, eines Motorrollers sowie einer Ballonfahrt ermittelt. Alle Veranstaltungen finden in beziehungsweise vor der großen Sporthalle auf dem Bursten statt.