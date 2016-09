Radwegeröffnung mit einem Familienfest

Die Etappe Agger - Dörspe des Bergischen Panoramasteigs wird am Sonntag, 11. September, mit einem Fest eröffnet.

Bergneustadt/Gummersbach. Die Städte Gummersbach und Bergneustadt eröffnen ihre Etappe des Panorama-Radwegs mit einem Familienfest am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr dort, wo die Stadtgrenze verläuft, auf dem Gelände des Bowlingcenters Bergneustadt, Kölner Straße 2.

Dort präsentieren sich unter anderem einige Welt- und Europameister in verschiedenen Disziplinen im Einrad-Fahren von "All Stars - On(e) Wheel" des TuS Reichshof sowie Handbiker des Deutschen Behindertensportverbandes.

An Informations- und Aktionsständen verschiedener Organisationen, etwa der Polizei, des AggerVerbands, der AOK, der AggerEnergie, des Jugendzentrums Gummersbach, des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), "Das Bergische" und des Naturparks Bergisches Land sowie der Firma Schwalbe und Fahrradhändler sowie des Dorfvereins Hützemert, der den "Alten Bahnhof" hinter dem Wegeringhauser Tunnel betreibt, werden die Etappe Agger-Dörspe und das Thema Radfahren auf vielfältige und unterhaltsame Weise dargestellt.

Die OK-Jazz-Band wird die Eröffnung musikalisch begleiten. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Bowlingcenters.

Entlang der Strecke erfährt man auf insgesamt 18 Infotafeln Wissenswertes über die Geschichte der Region und ihrer Menschen, über die Industrialisierung und die Entwicklung der Kulturlandschaft.

Die Etappe Agger-Dörspe ist 17,5 Kilometer lang. Ihre "Brückendichte" machte den Ausbau besonders aufwändig und den Weg besonders interessant: zwei Brücken und vier Viadukte in Bergneustadt, fünf Brücken und ein Viadukt in Gummersbach.

Nachdem große Teile des Radwegs schon während der Fertigstellung in den vergangenen Monaten eifrig genutzt wurden, werden die Bürgermeister von Gummersbach, Frank Helmenstein und Bergneustadt, Wilfried Holberg, die Strecke um 11.30 Uhr offiziell einweihen.

Weitere Infos bei Ute Sänger (0 22 61/8 74 04) oder Walter Jordan (0 22 61/4 31 84).