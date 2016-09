Wochenmarkt in Engelskirchen

aem. Engelskirchen. Der Arbeitskreis Wochenmarkt und die Unternehmer für Engelskirchen (UfE) haben sich verstärkt darum bemüht, Marktbeschicker für den Engelskirchener Wochenmarkt zu werben. Der Arbeitskreis beschloss, Aktionstage unter Einbindung der ortsansässigen Gewerbetreibenden zu organisieren, um den Wochenmarkt wieder zu beleben. "Wir von 'Unternehmer für Engelskirchen' haben den Arbeitskreis Wochenmarkt gerne unterstützt und werden das auch weiterhin, da ein attraktiver Wochenmarkt Leute in den Ort zieht", so Pressesprecher Stefan Tsolakidis. Der Donnerstag könnte durch solche besonderen Aktionstage nicht nur zum Markttag, sondern auch zum monatlichen "Engelskirchentag" mit besonderen Angeboten werden

Beim ersten Aktionstag hatten einige Einzelhändler ihre Waren an Ständen auf dem Marktplatz angeboten. Der Partnerschaftsbeirat "Plan-des Cuques" bereitete ab mittags Crêpes zu.

Zahlreiche Besucher, auch von außerhalb, waren schon morgens zum Wochenmarkt gekommen, der um die Mittagszeit Hochbetrieb am Forellen-, Käse- und Gemüsestand hatte. "Es war eine nette Marktatmosphäre heute", so Tsolakidis, "und eine funktionierende Symbiose zwischen Wochenmarkt und lebendigem Handel in Zukunft wäre toll."