Forum Gummersbach feiert ersten Geburtstag

gh. Gummersbach. Nicht alle Gummersbacher haben das neue Kind herbei gesehnt, aber nun ist es innerhalb kürzester Zeit seinen Windeln entwachsen und hat die überwiegende Zahl der Skeptiker verstummen lassen. Das Einkaufszentrum "Forum Gummersbach" auf dem Steinmüller-Gelände, das in diesen Tagen seinen ersten Geburtstag feiert und nach einem Jahr des Bestehens mit Zahlen aufwartet, die sich durchaus sehen lassen können. So zählten Heiner Hutmacher und Silja Nünning vom Management des Einkaufszentrums im ersten Jahr nach Öffnung über sechs Millionen Besucher, die zum Shoppen und Bummeln ins Forum kamen. Sie konnten ihre Einkaufswünsche in 70 Geschäften und Boutiquen aller Couleur, aber auch Dienstleistern verschiedener Sparten erfüllen und sich bei einer Verschnaufpause in elf Gastronomiebetrieben verwöhnen lassen.

Dies verteilt auf einer noch überschaubaren Fläche von 15.000 Quadratmeter, die in dieser Größe doch eine persönlichere Atmosphäre ausstrahlt, wobei dem Forum ein Parkhaus mit rund 1.500 Stellplätzen angegliedert ist.

Das Forum ist keine "Insel" geworden, sondern hat sich als Bindeglied zwischen dem immer urbaner werdenden Steinmüller-Gelände und der Innenstadt herauskristallisiert. "Es hat unsere City belebt, die Aufenthaltsqualität gestärkt und gibt neue Impulse. Ich habe immer an das Forum geglaubt und es hat aller Mühe gelohnt", sagte Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein. "Zumal", wie Heiner Hutmacher festhielt, "die Besucher nicht nur aus dem Oberbergischen, sondern auch aus dem benachbarten Sauerland und aus den Bereichen Richtung Köln und Siegburg kommen. Davon profitiert sicherlich der gesamte Einzelhandel."

Um in der Praxis zu unterstreichen, dass das Forum keine Solorolle spielen will, das andere verdrängt, ist es Mitglied der neu belebten Innenstadtgemeinschaft Gummersbachs geworden und beteiligt sich darüber hinaus an dem gerade eingeführten "Heimatgutschein". "So wollen wir unsere Verbundenheit zur Gummersbacher Geschäftswelt zeigen und klar darstellen, dass nur gemeinsam etwas für eine attraktive Stadt, in der es sich zu leben lohnt, erreicht werden kann. So unterstützen wir uns gegenseitig und tauschen uns regelmäßig aus" , so Silja Nünning.

Dabei versteht sich das Forum nicht nur als Einkaufsmeile, sondern bietet immer wieder Modenschauen, Ausstellungen und Showveranstaltungen. Zum ersten Geburtstag haben sich die Macher natürlich einige Events für die Gäste einfallen lassen und die im Forum beheimateten Geschäfte bedankten sich bei den Besuchern mit Angeboten.