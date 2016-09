Bersch noch Seelsorger?

cf. Gummersbach. Seit vier Jahren ist Pastor Christoph Bersch leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Oberberg Mitte und nun offiziell auch vom Seelsorgebereich Engelskirchen. Oberberg Mitte umfasste bereits zwölf Kirchorte, mit Engelskirchen sind nun noch fünf weitere dabei. Der Bezirk reicht von Engelskirchen-Hardt über Ründeroth bis Belmicke und Marienhagen.

Bersch erklärt: "Infolge des großen Priestermangels konnte ich mich der Bitte des Erzbischofs nicht verschließen, den zweiten Seelsorgebereich als Leiter zu übernehmen. Mir steht für die Betreuung der Gemeinden ein sehr gutes Team von sechs Priestern, neun Diakonen, einem Pastoralreferenten, zwei Gemeindereferentinnen und einem Gemeindereferenten zur Seite. Unterstützt werden wir noch von einigen Ruheständlern. Ein Problem ist die große Ausdehnung der beiden Seelsorgebereiche. Wir sitzen alle viel hinter dem Steuer. Wir wohnen alle in verschiedenen Orten, wo auch für jeden ein Stück Heimat ist. Aber es ist keineswegs so, dass der Wohnort auch der einzige Arbeitsbereich ist, sondern jeder Priester feiert in allen Kirchen seines jeweiligen Seelsorgebereiches Gottesdienste. So lernen wir alle Gemeinden kennen und die Gemeindemitglieder uns". Mit der derzeitigen Besetzung sei es möglich, in jeder der 17 Kirchen an jedem Wochenende eine Hl. Messe zu feiern.

Die Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten förderten und unterstützten alle Aktivitäten, die es in den einzelnen Gemeinden bereits gibt. Jedem Ortsausschuss stehe ein Hauptamtlicher zur Seite, damit immer eine gute Vernetzung zwischen Laien und Hauptamtlichen gegeben sei. In den regelmäßigen Teamsitzungen würden die Erfahrungen ausgetauscht. Im Herbst gebe es eine weitere gemeinsame Klausurtagung. Dann werde man sehen, wie die Aufgabenbereiche aufgeteilt werden könnten. "Zurzeit ist man gemeinsam mit dem Erzbistum dabei, das Konzept für die beiden Seelsorgebereiche zu entwickeln," so Bersch.

Auf die Frage, wo bei allem Organisieren und den langen Fahrwegen überhaupt noch Seelsorge für die Priester möglich sei, antwortet Bersch: "Das ist sehr wohl möglich. Wenn wir mit den Menschen zusammen sind, das gute Wort im Gespräch finden, dann ist das für uns Seelsorge. Das ist eher ein neuer Stil der Seelsorge, der ermutigt, zusammenführt und zusammenhält, vernetzt, Menschen in Entscheidungen mit einbezieht, aber immer geistlich bleibt," sagt es mit einem Lächeln und hat den Terminkalender wieder in der Hand.

Pastoralteam Oberberg Mitte und Engelskirchen:

Leitender Pfarrer Christoph Bersch, Pfarrer Klaus Nickl, Pfarrer Jan Urban, Pater Robin, Kaplan Stephan Berger, Kaplan Niccoló Galetti, Pfarrer Norbert Fink.

Diakone Rolf Faymonville, Michael Gruß, Manfred Hoffstadt, Norbert Huthmacher, Antanas Karciauskas, Norbert Kriesten, Patrick Oetterer, Olaf Kusenberg, Willibert Pauels, Pastoralreferent Simon Miebach, Gemeindereferentin Theresa Hennecke, Gemeindereferentin Sigrid Jedlitzke, Gemeindereferent Karl-Heinz Jedlitzke.