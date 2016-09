17 neue Polizisten für das Oberbergische

ls. Oberberg. Dienst in ländlicher Umgebung in einem der sichersten Kreise in ganz NRW: So machte Landrat Jochen Hagt den 17 neuen Polizeibeamten im Oberbergischen Kreis ihren Amtsantritt schmackhaft. "Damit haben wir wieder aufgefüllt", freute sich der Landrat, dass nun der Ersatz für die in den Ruhestand verabschiedeten Polizisten ihren Dienst antreten. Sechs der neuen Polizisten hatten sich aus privaten Gründen versetzten lassen und kommen von den Dienststellen Siegen-Wittgenstein, Köln und Essen in den Kreis, die übrigen elf haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen und wurden durch den Landrat vereidigt.

"Vieles wird hier anders sein als in der Großstadt", sagte Hagt. Außerdem kämen in Ballungsräumen 470 Bürger auf einen Polizisten, im Oberbergischen seien es 800 Beamte.

"Trotzdem verlangen die Bürger, dass die Polizisten für sie da sind", so der Landrat..

Acht Polizisten werden künftig in Wipperfürth auf Streife gehen, fünf kommen nach Gummersbach und drei weitere Polizisten nach Waldbröl.

Polizeidirektor Rainer Gosebruch appellierte an seine neuen Kollegen, dass sie die ihnen von Gesetztes wegen erteilten Befugnisse nicht ausnutzen sollten. "Verlieben Sie sich nicht in Ihre Macht", sagte Gosebruch. Die Polizisten sollten auch in Zeiten von steigender Respektlosigkeit Beschimpfungen und Gewaltgegenüber der Polizei immer respektvoll mit ihren Klientel umgehen. "Solange Sie Ihrer Familie mit gutem Gewissen erzählen können, was Sie tagsüber gemacht haben, ist alles in Ordnung", sagte der Polizeidirektor.