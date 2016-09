Altertum trifft auf Moderne

som. Drabenderhöhe. Ist die "Grüne Scheune", Alte Kölner Straße 8, Drabenderhöhe, sowieso schon "erste Adresse" für Menschen mit Interesse an der Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren, ist sie es in der Zeit bis zum 11. September erst recht. Mit der Malerei-Ausstellung "Altertum trifft Moderne", bei der rund 40 Werke der oberbergischen Künstler Uta Lösken, Renate Dahmer und Hermann Hombach auf reizvolle Weise in die historische Dauerausstellung arrangiert wurden, bildet die Gesamtschau einen äußerst anregenden Kontrast für die Betrachter. Hier trifft beschauliches Küchen-Ambiente auf gewagte, farbstarke Darstellungen, großmütterliche Wohnzimmeratmosphäre auf abstrakt interpretierte Bilder, scheinbar idyllische Vergangenheit auf moderne Still-Leben und Landschaften.

Die Ausstellung mit dem besonderen Charme ist zu sehen samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr oder gern auf Anfrage bei Bärbel und Eckhardt Venz, unter Telefon 0 22 62/ 34 56.