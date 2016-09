Tolle Artisten in der Manege

Nicht nur die Kinderaugen leuchteten beim Zirkuscamp an der Grundschule Gummersbach-Windhagen. Den während der zwei Vorstellungen war das Zelt auf dem Schulhof proppenvoll. Insgesamt 800 Zuschauer hatten den Weg nach Windhagen gefunden. Und das, was die Kinder der Klassen 1 bis 4 innerhalb von vier Tagen mit Niklas und Simone Landin aus dem Heinsberger Zirkus "Regenbogen" auf die Beine gestellt hatten, lies die Zuschauer zum staunen bringen. »

ls. Windhagen. Nicht nur die Kinderaugen leuchteten beim Zirkuscamp an der Grundschule Gummersbach-Windhagen. Denn während der zwei Vorstellungen war das Zelt auf dem Schulhof proppenvoll. Insgesamt 800 Zuschauer hatten den Weg nach Windhagen gefunden. Und das, was die Kinder der Klassen 1 bis 4 innerhalb von vier Tagen mit Niklas und Simone Landin aus dem Heinsberger Zirkus "Regenbogen" auf die Beine gestellt hatten, ließ die Zuschauer zum Staunen bringen.

Artisten, Jongleure, Clowns, Magier, Feuerschlucker und Seiltänzer und viele mehr waren die Stars in der Manege und brachten den Atmen der Eltern teilweise zum Stocken. "Die Arbeit hat sich gelohnt", sagte die Vorsitzende des Fördervereins Kerstin Jaxtheimer, die das Event gemeinsam mit Kerstin Köhler und Natascha Hein sowie vielen weiteren Helfern aus dem Förderverein, der Schulpflegschaft und Leherschaft organisiert hatte. "An jedem Schultag gab es mit den rund 180 Schülern Training in der Turnhalle und anschließnd Unterricht zum Thema Zirkus. "Die Schüler, die nicht unmittelbar am Projekt beteiligt waren, haben Dekoration gebastelt", berichtet Jaxtheimer.

Bereits vor einem halben Jahr hatte es einen großen Sponsorenlauf an der Schule gegeben, mit dem das 6.500 Euro teure Projekt durch den Förderverein finanziert wurde. Die Kinder, Zuschauer und Organisatoren waren jedenfalls so begeistert, dass das Zirkusprojekt in zwei Jahren wiederholt werden soll.