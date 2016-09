Fröhliches Pfarrfest in Loope

gh.Engelskirchen-Loope. Der Engelskirchener Ortsteil Loope stand ganz im Zeichen der beiden katholischen Kirchengemeinden St. Peter und Paul, Engelskirchen sowie Herz Jesu, Loope, hatten diese doch erneut zu einem gemeinsamen Pfarrfest eingeladen.



Viele Gemeindeglieder nutzen die Gelegenheit, sich bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, Waffeln und anderen Leckereien verwöhnen zu lassen. Dazu gab es weitere Erfrischungsstände, Bastel- und Spielangebote für die Jüngsten, einen Bücherflohmarkt und einen kleinen Trödelstand, der gut besucht war. Bei sommerlichen Temperaturen saßen die Besucher auf dem Kirchhof beisammen und auch Kreisdechant Christoph Bersch schaute vorbei. Wie alle anderen Gäste nutze er die Gelegenheit zu einem Plausch, zumal er gerade den Seelsorgebereich Engelskirchen als leitender Pfarrer, zusätzlich zum dem ihm bereits anvertrautem in Oberberg-Mitte, übernommen hat.



Der gemeinsame Kirchgang am Nachmittag durfte nicht fehlen und so war die Kirche gut besucht, als der Familiengottesdienst in der Herz Jesu Kirche gehalten wurde. In dieser Messe wurde Kreisdechant Christoph Mersch in sein neues Amt offiziell eingeführt. Umrahmt wurde der Gottesdienst von den Kirchenchören Engelskirchen und Loope. Nach dem Kirchgang feierte die Kirchengemeinde diesen feierlichen Anlass in gemütlicher Runde und mit zahlreichen Gästen, bis in den späten Abend hinein.