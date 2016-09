Gutes Wetter, beste Organisation, perfekte Strecke. Das erwartete die über 200 gemeldeten Teilnehmer beim diesjährigen Lauf "Rund um die Grengel" in Engelskirchen. Vom Sportpark an der Leppestraße schickte der Starter die Sportler auf verschiedene Streckenlängen. Trotz sommerlicher Temperaturen um die 27 Grad, ließen sich die Athleten jeden Alters von der Herausforderung nicht abschrecken. »

gh. Engelskirchen. Gutes Wetter, beste Organisation, perfekte Strecke. Das erwartete die über 200 gemeldeten Teilnehmer beim diesjährigen Lauf "Rund um die Grengel" in Engelskirchen. Vom Sportpark an der Leppestraße schickte der Starter die Sportler auf verschiedene Streckenlängen. Trotz sommerlicher Temperaturen um die 27 Grad, ließen sich die Athleten jeden Alters von der Herausforderung nicht abschrecken und wurden dazu von den Zuschauern, die ins Stadion gekommen waren und entlang der abwechslungsreichen Strecke standen, lautstark angefeuert, was die ein oder andere Reserve zusätzlich freimachte.

Es war der 23. Grengel-Lauf, zu dem die Leichtathletikabteilung des VfL Engelskichen eingeladen hatte und zu dem nicht nur Sportler aus dem Oberbergischen Land nach Engelskirchen anreisten. Sie alle stellten sich den Anforderungen der unterschiedlich langen Strecken und auch wenn die Bestmarken der vergangene Jahre nicht unterboten werden konnten, war es wohl für alle Teilnehmer ein tolles Event.

So gewann den Bambinilauf über 0,6 km Lara Laudenberg (02:28) bei den Mädchen und Dennis Behmer (02:25) bei den Jungen. Den Sieg beim Schülerlauf über 1,6 km ging an Elisa Fiedler (08:22) und Bilal Chibani (06:12). Den Volkslauf über 5 km gewann bei den Damen Debora Diawuoh (21:35) und bei den Herren Leonidas Kologeropoulos (18:13). Im Hauptlauf über 10 km konnten dann Annabel Diawuoh (46:49) und Wim Dissevelt (38:49) triumphieren. Die Ergebnis sind im Detail unter www.leichtathletik-in-engelskirchen.de nachzulesen.