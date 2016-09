Gummersbach wird zum Kinderspielplatz

bs. Gummersbach. Am Samstag, 17. September, 11.30 bis 18 Uhr, wird sich die Gummersbacher Innenstadt wiederderspielplatz verwandeln. Der Fachbereich Jugend, Familie und Soziales der Stadt Gummersbach lädt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern Tanzcentrum Kasel, Innenstadtgemeinschaft, Volksbank Oberberg, Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt und AggerEnergie alle Kinder und deren Angehörige zum elften Weltkindertag ein. Das Fest steht unter dem Motto "Superhelden". Damit gemeint sind die Alltagshelden, wie Feuerwehr, DLRG oder Deutsches Rotes Kreuz, die sich und ihre Arbeit auf der Bühne vorstellen werden, aber auch Superhelden, wie die Kinder sie aus Comics und Fernsehen kennen, etwa Batman, Superman, Supergirl oder Spiderman. Um die wird es bei Moderator und Comedian Tom Lehel, bekannt aus der Sendung "Tabaluga Tivi", gehen, der passend zum Motto seinen "Superhelden Dance" zum Weltkindertag mitbringen wird. Da ist Verkleiden ausdrücklich erwünscht. Ein weiteres Highlight, besonders für die großen Festbesucher, wird der Auftritt der Sängerin "Loona" sein, die mit "Bailando", "Hijo de la luna" oder "Badam" für sommerliche Atmosphäre sorgen wird.

Auch im Bergischen Hof wird es für Groß und Klein nicht langweilig werden. Kinderschminken und der Ballonmodellierer Flivius werden erneut mit von der Partie sein. Auch die Hüpfburg vor dem Bergischen Hof wird für jede Menge angenehmes Freizeitvergnügen sorgen. Gleichzeitig wird in weiß-blauer Festatmosphäre das traditionelle und beliebte Oktoberfest mit Fassanstich durch den Vizebürgermeister Jürgen Marquardt um 11 Uhr starten. Danach dürfen sich die Besucher eine Woch lang mit herrlich leckeren und bayerischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Für die musikalische Unterhaltung wird der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Gummersbach sorgen.

Bunt wird auch das Programm um die große Bühne sein, denn 52 Veranstalter werden in der Moltke-, Kaiser- und Hindenburgstraße sowie am Bismarckplatz für viel Spaß sorgen. Ob zaubern und kochen mit der AggerEnergie, durch den Orca-Tunnel tauchen mit der Volksbank, Stockbrot im offenen Feuer backen oder ferngesteuerte Batman-Fahrzeuge durch einen Parcours steuern - beim Weltkindertag in Gummersbach wird es keine Langeweile geben. Auch die Schulen werden sich am Weltkindertag beteiligen. So studieren rund 800 Kinder von sechs Grundschulen seit Beginn des neuen Schuljahres einen Tanz ein, der am 17. September preäsentiert wird. Das Weltkindertagsfest wird auch erneut über den Tellerrand schauen und ruft zur Spendenaktion für die Kinder in Lesotho auf. Daran beteiligen wird sich auch die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, die eine nietenlose Tombola organisiert. Infos gibt es unter www.weltkindertag-gummersbach.de