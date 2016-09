Benefiz: Songs für Sascha

Auch die Domstürmer haben ihren Auftritt in der Halle 32 spontan zugesagt.

gh. Gummersbach. Keine Geringeren als die Domstürmer - Kölsch Rock -, Achim Petry - Sohn der Schlagerlegende Wolfgang Petry -, Thorsten Wingenfelder - Mitglied bei Fury in the Slaughterhouse - und Thomas Godoj - DSDS Gewinner 2008 - werden am Sonntag, 9. Oktober, die Bühne der Halle 32 auf dem Gummersbacher Steinmüller-Gelände entern, um ein Benefizkonzert zu geben. Die Musiker haben sich spontan dazu bereiterklärt, als sie vom Marienheidener Rene Lipps angerufen wurden, geht es doch um einen Abend mit "Songs für Sascha".

Anfang Juli verunglückte der 28-jährige Sascha als Zuschauer bei einem Motocross-Rennen in Wiehl-Bielstein tödlich. Jede Hilfe kam zu spät für den Motorsportfan, der Frau und zwei Kinder im Alter von zweieinhalb und neun Jahren hinterlässt. Nach dem schmerzliche Verlust von Mann und Vater, ist die kleine Familie nun in eine Notlage geraten. Daher hat sich Rene Lipps, der Sascha im Gitarrenspiel unterrichtete, entschlossen, dieses Benefizkonzert zu organisieren, dessen Erlös der Familie zugute kommt.

Schirmherren sind der Gummersbacher Bürgermeister Frank Helmenstein und sein Wiehler Amtskollege Ulrich Stücker. Beide haben bereits direkt nach der Tragödie Spendenkonten zugunsten der Hinterbliebenen eingerichtet.

Der Einlass zum Konzert erfolgt ab 19 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufskassen.

Wer sich darüber hinaus im Sinne von Saschas Familie engagieren möchte, kann sich mit Rene Lipps unter rene@tiefer.net in Verbindung setzen.