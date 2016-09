Schön und Vielfältig: Das Bergische!

js. Oberberg. Wer am Sonntag den Pendelbus bestieg um den Bergischen Landschaftstag, zu Füßen von Schloss Homburg, zu besuchen, hatte eine gute Wahl getroffen. 56 Aussteller waren auf dem Gelände vertreten und stellten das Bergische in seiner Vielfalt vor.

Wer glaubte, sich in seiner Heimat gut auszukennen, wurde durch Quizfragen an einigen Ständen oft eines Besseren belehrt. Letztlich konnte man während des Rundganges so manche Kenntnislücke schließen. Die siebenjährige Kyra ließ viele Besucher vor Respekt zurücktreten, denn die kraftstrotzende Brabanter Stute hatte die neunmonatige Ausbildung zum Rückepferd abgeschlossen und zeigte was sie konnte. Winzig klein dagegen tummelten sich diverse Wassertierchen und Insekten unter dem Mikroskop im Haus der Biologischen Station und sorgten bei den Betrachtern für großes Erstaunen. Äpfel von heimischen Streuobstwiesen wurden dort außerdem zu frischem Apfelsaft verarbeitet. Sicherheitshalber mussten sich die Besucher wegen eines Gewitters in das Landschaftshaus zurückziehen, gerade als Landrat Jochen Hagt sein Grußwort hielt. Die anschließende Preisverleihung der Wiesenmeisterschaft durch den Landrat und den Leiter der Biologischen Station Oberberg, Frank Herhaus, fand demzufolge im Saale statt. Der Nichtfachmann erfuhr, dass Grünland nicht gleich Grünland ist! Zur Teilnahme an den Wiesen-Meisterschaften konnten Landwirte Ihre Flächen melden, die in die Kategorien Wiesen, Weiden oder Silageflächen eingeordnet wurden. Ein Fachausschuss bewertete unter anderem den Artenreichtum der Flächen, denn die Heimat vieler Insekten wird durch intensiv betriebene Landwirtschaft zerstört. Auf Wiesen oder Weiden, auf denen der Artenreichtum bewahrt wird, kann zudem hochqualitatives Heu geerntet werden, berichtete der Vorsitzende der Kreisbauernschaft, Helmut Dresbach. Der Preis pro Ballen Heu steigt unter diesen Voraussetzungen von 25 Euro auf bis zu 50 Euro. Wie mühsam und doch effektiv der Umgang mit der Sense ist, zeigte Meinhardt Spaunhorst. Wie man seine Schäfchen zusammenhält oder emsige Bienchen als Honigproduzenten nutzen kann, demonstrierten Bio- Schäfer und Imker. Der Bergische Landschaftstag zeigte eindrucksvoll wie wichtig es ist, durch Koordination und Kooperation aller landschaftspflegenden und landschaftserhaltenden Akteure, das Bergische als lebenswerte Region, nicht nur zu erhalten, sondern nachhaltig zukunftsfähig zu machen. Landwirtschaft und Naturschutz müssen Hand in Hand vorgehen, um den Menschen ihren Lebensraum noch lebenswerter zu machen und gleichzeitig Schonräume und Rückzugsmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere zu schaffen, beziehungsweise zu erhalten. Der Bergische Landschaftstag, der auch die Moderne nicht außen vor lässt, ist ein beispielhaftes Informations-Forum, das in diesem Jahr auch erstmals den Verein "Geocaching-Rheinland e.V. eingeladen hatte. Geocacher sind Menschen, die mit Hilfe eines GPS-Empfängers kleine, von anderen Cachern versteckte Gegenstände, deren Koordinaten im Netz veröffentlicht sind, auffinden wollen. So sind bereits sechs Millionen Menschen, unter Achtung von Schutzgebieten und unter dem Motto "Mensch und Natur im fairen Dialog" an die Natur herangeführt worden.