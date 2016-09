Schmackhafter Räucherfisch

sd. Wipperfürth-Niedergaul. Auch in diesem Jahr kamen die Besucher des traditionellen Räucherfestes nach Niedergaul. Dort konnten sich sich die Fans edler Fisch-Delikatessen an der Teichanlage des Sportfischer-Vereins Wipperfürth kulinarisch verwöhnen lassen. So gab es leckere Forelle, Lachsforelle sowie Aal - wie immer fein und mit speziellem Buchenholzmehl im Räucherofen zubereitet.Beim Fest konnte nicht nur Fisch probiert, sondern auch Spießbraten, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen verköstigt werden.

Derzeit sind knapp 80 Mitglieder im Sportfischerverein aktiv. Allerdings macht sich der Nachwuchs an Sportfischern rar. "Wir müssen feststellen, dass immer weniger junge Leute den Weg zum Angeln finden und derzeit nur noch drei Jugendliche dabei sind", beklagte Vorsitzender Dieter Kalenbach. Deshalb hat der Verein in den Sommerferien auch am Ferienspaß-Programm der Stadt Wipperfürth teilgenommen, um mehr Jugendliche zum Angelsport zu bringen. Damit die Nachwuchs-Zahlen wieder steigen, freut sich der Verein über jeden Interessenten, der aktiv im Sportfischen teilnehmen möchte. Wer sich also für den Angelsport begeistert, kann sich gerne mit dem Sportfischer-Verein Wipperfürth unter der E-Mail-Adresse: info@sfv-wipperfuerth.de in Verbindung setzen. Weitere Infos gibt es unter www.sfv-wipperfuerth.de. Natürlich sind auch erwachsene Angelfreunde willkommen.

Der im Jahre 1970 gegründete Sportfischer-Verein Wipperfürth angelt auch an einer Pachtstrecke der Wupper vom Stauweiher Leiersmühle bis nach Hämmern inklusive aller Nebenbäche.