Sanierung der Wiehler Kirche abgeschlossen

som. Wiehl. Mit dem gerade erfolgten Einbau der komplett erneuerten Turmtüre und dem Anstrich der umgebenden Fasche ist die aufwändige Sanierung der evangelischen Kirche Wiehl zum Abschluss gekommen. Seit Beginn der Bauarbeiten im Juni 2013 wurden Fassade und Sockel abgedichtet, das teilweise bröckelnde Mauerwerk erneuert, steinsichtig im Originalzustand wieder hergestellt und die Dachrinnen und Schallluken ausgetauscht. "Wir haben keine optische

Verschönerungsmaßnahme, sondern eine substanzerhaltende Sanierung unserer Kirche durchgeführt", betonte Baukirchmeister Karl-Christian Lück, mit Hinweis auf den unumgänglichen Austausch von über 40 Tonnen erodierter Grauwacke, die im historischen Kirchturm ausgetauscht werden mussten. So stiegen die Kosten der Anfangskalkulation von 550.000 Euro auf 720.000 Euro. Doch erhielt das Presbyterium neben positiver Resonanz aus Kirchengemeinde und Bürgerschaft auch überwältigende, finanzielle Unterstützung der Wiehler Bevölkerung. Finanzkirchmeister Hans Sommer freute sich über Spendeneingänge in Höhe von 350.000 Euro.

Mit der Restsumme werden in den kommenden Wochen die Osteingangsportale innen mit Glaseingängen versehen, die die prächtigen Blickfänge zur Geltung bringen, gleichzeitig gegen Verkehrslärm und Kälte isolieren.

Auch Bürgermeister Ulrich Stücker zeigte sich begeistert vom imposanten Erscheinungsbild des Gotteshauses, das in Verbindung mit dem Rathaus die städtebauliche Visitenkarte der Stadt repräsentiere.

Da das traditionelle Heimatfest am Bismarckturm in diesem Jahr ausfallen musste und die Kirchengemeinde den Abschluss der Sanierung mit allen Bürgern feiern möchte, entstand in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Wiehl die Idee des "Kirchen- und Heimatfestes", das am Samstag 24. und Sonntag, 25. September rund um Kirche und Rathaus begangen werden soll.

Unter dem Motto "Wiehl verbindet-kulturell, konfessionell-historisch" beteiligen sich Wiehler Chöre, Vereine, Nachbarschaften, Kindergärten und Dorfgemeinschaften am bunten Unterhaltungsprogramm und der Verpflegung ihrer Gäste. Auf einem abgesperrten Teilstück der Hauptstraße sind Auftritte von Live-Bands, Bühnenprogramm, Chorkonzerte, Biergarten, Kinderspiele und ein ökumenischer Open-Air-Gottesdienst vorgesehen.