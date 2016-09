Vielfalt - gut gegen Einfalt

bs. Oberberg. Menschen verschiedener Nationalitäten die Möglichkeit geben, miteinander und untereinander zu interagieren und sich auszutauschen - das ist das Ziel der "Interkulturellen Woche", die in diesem Jahr von Sonntag, 25. September, bis Sonntag, 2. Oktober, auch wieder im Oberbergischen Kreis stattfinden wird.

Themenschwerpunkte werden unter anderem "Flucht und ihre Ursachen" sowie "Familienzusammenführung" sein. "Die Veranstaltungen der Interkulturellen Woche richten sich an alle, die den Integrationsprozess fördern und mitgestalten wollen", erklärte Gabriele Goldschmidt, Leiterin des Fachdienstes für Integration und Migration Caritasverband Oberberg.

Der offizielle Auftakt der "Interkulturellen Woche" wird am 25. September, 10 bis 18 Uhr, im LVR-Freilichtmuseum Lindlar gefeiert. Unter dem Motto "Vielfalt - Das Fest" sind alle eingeladen, die kulturelle Vielfalt zu feiern und Grenzen zu überwinden.

Um 13 Uhr wird die Veranstaltungsreihe mit einem Festakt auf großer Bühne eröffnet, dem sich ein abwechslungsreiches Programm anschließen wird. Informationsstände, internationale Köstlichkeiten, Spiel und Spaß für Kinder, Handwerksvorführungen und Museumsführungen in verschiedenen Sprachen werden keine Langeweile aufkommen lassen.

Acht Sprachinseln wird es geben für die Menschen der jeweiligen Landessprache.

"Das Freilichtmuseum kann sich über gute Besucherzahlen freuen, aber leider sind darunter keine Migranten. Das wollen wir ändern und laden deshalb ausdrücklich Flüchtlinge zu dem Fest ein", so Michael Kamp vom LVR-Freilichtmuseum.

Celestine Unaichi, Vorsitzender der Afrika Union Gummersbach, sieht die "Interkulturelle Woche" auch als Möglichkeit, sich bei den Menschen zu bedanken. "Es ist nicht selbstverständlich, in der eigenen Heimat so viele Menschen aufzunehmen", so Unaichi.

Das detailliert Programm ist unter www.interkulturellewoche.de abrufbar.