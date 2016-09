Lindlar war bei der TourNatur

Die Wanderkarte der Gemeinde Lindlar war gefragt bei der Messe in Düsseldorf.

Lindlar. Die TourNatur, eine der größten Publikumsmessen für Wandern und Trekking in Deutschland, vereinte 260 internationale Aussteller in den Düsseldorfer Messehallen. Auch der gemeindeeigene Dienstleister LindlarTouristik war erfolgreich dabei. Lindlar präsentierte am Gemeinschaftsstand mit der Naturarena Bergisches Land sein breitgefächertes Aktiv- und Outdoor-Angebot.

Neben stark nachgefragten Publikationen wie der Wanderkarte und der Freizeitbroschüre erfreuten sich auch Klassiker wie der Steinhauerpfad, der durch die Lindlarer Steinbrüche führt, großer Beliebtheit.

"Wandern ist ein wichtiger Faktor in Lindlar. Mit unserem erstklassigen Wanderangebot und den entsprechenden Informationsmaterialien möchten wir die Gäste für unsere vielfältige Gemeinde begeistern", sagte LindlarTouristik-Geschäftsführer Stephan Halbach.

Das große Interesse der Besucher und die vielen herausgegebenen Broschüren sprechen dafür, dass LindlarTouristik auch nächstes Jahr wieder Werbung für die Gemeinde auf der TourNatur in Düsseldorf betreiben wird.