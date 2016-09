Prinzenpaar voller Vorfreude

sd. Wipperfürth. Das neue Prinzenpaar der Narrenzunft Neye für die kommende Jubiläums-Session heißt René und Tanja Löhr. Nachdem der im Jahre 1956 gegründete Wipperfürther Karnevalsverein auch in der vergangenen Session noch ein Dreigestirn präsentierte, begibt man sich in diesem Jahr zurück zu einem Prinzenpaar an der Spitze. "Wir hatten im Verein 50 Jahre lang nur Prinzenpaare, die Dreigestirne der vergangenen Sessione waren da eine Ausnahme", sagte Bernd Köllner, Präsident der Narrenzunft Neye. "Unsere neuen Majestäten standen schon im Februar fest, mit den beiden haben wir karnevalistisch angehauchte Mitglieder", so der Präsident weiter.

Die Vorfreude auf die neue Session, die am 11.11. gemeinsam mit der KG Baulemann startet, ist dem neuen Prinzenpaar anzumerken. Zur offiziellen Vorstellung auf dem Wippefürther Marktplatz präsentierten sich die langjährigen Karnevalisten der Narrenzuft Neye mit einem strahlenden Lächeln.

"Ich bin eine naturbekloppte Karnevalistin", sagt die 42-järige Tanja Löhr aus Wipperfürth, die als Tochter des jetzigen Ehrenpräsidenten der Narrenzunft, Günter Eschbach, das Karenval-Gen geerbt hat.

Kein Wunder also, dass auch ihr Ehemann, René Löhr, schnell dem Karneval verfallen ist. "Ich war schon als Prinzenführer bei der Narrenzunft Neye dabei. Jetzt freue ich mich gemeinsam mit meiner Frau, in der ersten Reihe zu stehen", sagte der gebürtige Scheeler, der schon als Grundschüler aktiv im Rosenmontagszug in Frielingsdorf mitgemacht hat. Der 40-Jährige ist seit 2011 im Elferrat der Narrenzunft Neye sowie als Kassierer seit 2013 dem Verein verbunden. Neben den vielen Besuchen auf den Prunksitzungen haben "wir mit unseren Freunden als 'Last Minute People' viele Jahre tolle Wagen gebaut und sind auch als Fußgruppen im Zug gelaufen", erinnert sich der Karnevalist über die gemeinsamen Aktivitäten mit seiner Frau.

Tanja Löhr tanzte von 1989 bis 1991 im Tanzcorps Blau Weiß Neye. Seit 2011 ist sie als Elferratsdame aktiv und eine würdige Nachfolgerin als Prinzessin innerhalb der Familie. Denn schon ihre Großeltern (1962/1963) sowie ihre Eltern (1992/1993) sind als Tollitäten im Wipperfürther Karneval bestens bekannt.

Auch das Motto der Amtszeit steht: "60 Jahre Narretei, Hand in Hand sind wir dabei", nehmen sich die neuen Majestäten Prinz René I. und Prinzessin Tanja fest vor.