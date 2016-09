"Heartbeat" für die Lichtbrücke

aem. Engelskirchen-Loope. Bereits zum siebten Mal spielte die Band "Heartbeat" in der Open-Air-Scheune auf dem "Platz der himmlischen Weihnachtsbäume" ein Benefizkonzert zu Gunsten der Lichtbrücke. Rund 250 Gäste waren auf den Berg gekommen, um die tolle Musik der 70er und 80er Jahre zu hören. Rock- und Popklassiker von den Stones, BAP, Clapton über Brian Adams bis hin zu Tom Petty begeisterte die Zuhörer.

Diese waren schon super eingestimmt, da ihnen die Vorgruppe "Band ohne Namen", die tatsächlich noch keinen Namen hat, schon mächtig mit bekannten aktuellen und älteren Songs, die ihnen auch alle selbst gefallen, einheizten. So war es für "Heartbeat" ein Leichtes zu übernehmen. Bands und Veranstalter verzichteten auf Eintrittsgeld und hofften auf großzügige Spenden. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und so verbrachten die Gäste einen wundervoll rockigen Abend. Der Reinerlös aus dem Konzert geht an die Lichtbrücke, die nachhaltige Entwicklungsprojekte in Bangladesch unterstützen.