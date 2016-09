VfL gewinnt gegen den Aufsteiger

Mit 31:27 hat der VfL Gummersbach sein Bundesliga- Heimspiel gegen den Fränkischen Aufsteiger HC Coburg in der Schwalbe-Arena gewonnen. Mitte der ersten Halbzeit sahen die Blau-Weißen Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aus, als sie mit 12:6 führten. Doch der VfL verlor in den Folgeminuten etwas den Faden, sodass die stark aufspielenden Gäste bis zur Pause wieder auf 16:13 herankamen. »

ls. Gummrsbach. Mit 31:27 hat der VfL Gummersbach sein Bundesliga-Heimspiel gegen den Fränkischen Aufsteiger HC Coburg in der Schwalbe-Arena gewonnen. Mitte der ersten Halbzeit sahen die Blau-Weißen Gastgeber bereits wie der sichere Sieger aus, als sie mit 12:6 führten. Doch der VfL verlor in den Folgeminuten etwas den Faden, sodass die stark aufspielenden Gäste bis zur Pause wieder auf 16:13 herankamen. Die Unsicherheit auf Seiten des VfL Gummersbach zeigte sich auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte, denn Coburg glich 20 Minuten vor dem Ende zwischenzeitlich zum 18:18 aus und die 2740 Zuscauer in der Schwalbe-Arena wischten sich verwundert die Augen.

Jetzt aber zog der VfL die Zügel wieder an, und man erspielte sich in den Schlussminuten eine 30:24-Führung (55. Minute) heraus und das Match war entschieden. "Vor zwei Jahren hätten wir ein solches Spiel noch verloren", sagte der letztlich zufriedene VfL-Trainer Emir Kurtagic, der sich über die Cleverness seines Teams freute. Nach dem dritten Spieltag steht der VfL mit 6:0 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag, 17. September tritt der VfL um 19 Uhr auswärts bei MT Melsungen an.