Wounded Knees feat. Jane Palmer

Mit Soul, Funk und Rock verabschieden "Wounded Knees" den Sommer am 24. September.

Engelskirchen. Ein ganz besonderer Termin steht am Samstag, 24. September, an. "Wounded Knees" rocken die "Bergische Schweiz", Oberstaat 25, Engelskirchen. Ein besonderes Open-Air-Konzert in einer besonderen Location. "Wounded Knees" haben ein spezielles Programm für diesen Abend zusammengestellt. Mit Soul, Funk und einer Prise Rock wird der Sommer verabschiedet.

Wer die Band schon einmal gehört hat, weiß, dass jede Menge Groove, jede Menge Spaß und ein toller Sound garantiert sind. Jane Palmer wird mit den Knees gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Kölner Sängerin war Recordingartist und Livesängerin für nationale und internationale Künstler wie Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen, Wolf Maahn, Nena, Herbert Grönemeyer, Gitte Henning, Joe Cocker, Paul Kuhn oder Cher.

Veranstalter ist der Verein Kulturleben Engelskirchen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Engelskirchen. Das Open-Air-Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich im Bürgerbüro der Gemeinde Engelskirchen, Engels-Platz 4, Tel. 0 22 63/8 34 01 bis

8 34 06.