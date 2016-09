14. Wiehler Auto-Mobil-Schau

gh. Wiehl. Im Normalfall bannen Stadtväter fahrbare Untersätze gerne aus ihren Innenstadtbereichen, um den Besuchern shoppen und bummeln so angenehm wie möglich zu gestalten. In der Wiehler City wird dies zumindest am kommenden Wochenende - 17. und 18. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr - ein wenig anders aussehen. Die 14. Wiehler Auto-MobilSchau lädt zum Schauen, Informieren und vielleicht auch Staunen ein und so werden die Bereiche vom Weiher Platz bis hin zur Bahnhofstraße ganz im Zeichen der Mobilität stehen. Über 200 neue Modelle vieler Automarken stellen gut 30 Händler aus der Region den Besuchern vor. Alles erneut organisiert vom Wiehler Ring um deren Vorsitzende Pia Philipps, mit Unterstützung der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden und der Volksbank Oberberg.

Vielfalt gewährt

Die Wiehler Auto-MobilSchau wird von Kennern längst als vielfältigste und wichtigste Schau zum Thema Mobilität im Oberbergischen Land bezeichnet, denn die gezeigt Vielfalt spricht für sich. So kann sich der Interessierte brandneue Pkw je nach Gusto und Geldbeutel ansehen, denn ausgestellt sind sowohl Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb, als auch Elektro- und Hybrid Autos.

Die Palette reicht vom geräumigen Familienauto bis zum sportlichen Flitzer und vom SUV bis zum Kleinwagen. Selbstverständlich ist an die Motorrad-Fans, die QUAD-Begeisterten, die ATV-Nutzer, die Motorroller-Interessierten und die E-Bike-Liebhaber gedacht. Für sie gibt es ebenso eine Fülle von Modellen zu bewundern.

Info-Stände

Abgerundet wird diese umfangreiche Palette rund ums Auto von Infoständen, die entsprechende Extras wie Reifen, Zubehör, Gestaltung und Beschriftung präsentieren. Tipps von Fachleuten zur richtigen Finanzierung, zu Versicherungsfragen, aber auch zu Busreisen und der Welt des Wohnmobils runden die AutoMobil-Schau ab.

Programm des Wiehler Rings

Darüber hinaus hat der Wiehler Ring ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt und einige Überraschungen in petto, die die ganze Familie unterhalten werden.

Verkaufsoffener Sonntag

Unterhaltung für die ganze Familie bietet parallel zu dieser Schau auch die Geschäftswelt der Wiehler Innenstadt, lädt sie doch zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Eine gute Gelegenheit, sich über die Vielfalt des Wiehler Einzelhandels zu informieren und von dessen umfangreichen Angebot überzeugen zu lassen, das von Schreibwaren über Brillen und Handtaschen bis zu Bekleidung und Schuhen reicht. So kann der Besucher in aller Ruhe und abseits der Alltagshetze einmal mit der Familie oder mit Freunden bummeln, stöbern, entdecken und einkaufen. Gerade für Berufstätige eine gute Chance, einmal ohne Stress die Wiehler Innenstadt und deren Vielfalt zu entdecken. Natürlich darf dann nicht die Einkehr in eines der Cafés, oder Restaurants fehlen, um sich zu stärken und bei einer Tasse Kaffee zu plaudern.

Weltkindertag

Sind Auto-Mobil-Schau und verkaufsoffener Sonntag schon Höhepunkte und Gründe genug, Wiehl an diesem Wochenende als Ziel anzusteuern, so ist der Weltkindertag am Sonntag, 18. September, ein weiterer, denn nicht nur auf die Kinder warten im Wiehlpark Spaß, Aktion, Musik und Tanz. Über 40 Institutionen, Vereine, öffentliche Einrichtungen haben sich zusammengetan, um den Weltkindertag auch in diesem Jahr fröhlich zu feiern. Von 11 bis 17 Uhr laden die Stände mit Infos, Spielen, Kreativangeboten, sportlichen Events und einem um 11.30 Uhr beginnenden Freiluftgottesdienst ein. Ein großes Familienfest, das den Wiehlpark in eine Insel voller spannenderer Erlebnisse verwandelt, zu dem die Kinder auch Erwachsene mitbringen dürfen. Beratungsangebote bieten Hilfe und Information und "ganz nebenbei" wird die Frage nach dem Tagessnack von der Fülle an kulinarischen Leckereien erleichtert, die von den Ständen angeboten werden. Alles unter dem Motto "Kinder sind ein Grund zum Feiern".

Wildpark geöffnet

Wer sich nach all dem unterhaltsamen Trubel zur ruhigen Natur hingezogen fühlt, kann diese im Wiehler Wildpark genießen. Auch dort wird an diesem Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr einiges geboten, denn Hirsch, Wildschwein und Co. freuen sich auf junge und jung gebliebene Gäste. Oberhalb der Wiehler Tropfsteinhöhle gelegen, bietet der Park an diesem Tag dank fachkundiger Führungen besondere Einblicke. Kinder und Erwachsene können so Tiere und Natur spielerisch für sich entdecken. Ein Programm mit Bläsercorps, Motorsägeschnitzer, einer rollenden Waldschule, einem Imker und dem Falkner mit seiner Greifvogelschau werden nicht fehlen und für Unterhaltung sorgen - und wer weiß, vielleicht lässt sich "Bruno", der stolze Damwildhirsch, sogar aus der Hand füttern?

Straßensperrungen

Wer sich die Parkplatzsuche am Wildpark und den kleinen Fußmarsch sparen möchte, kann auf den eingesetzten Shuttlebus zurückgreifen. Dieser fährt ab 10 Uhr im halbstündigen Rhythmus vom Busbahnhof Wiehl ab. Anlässlich der Wiehler AutoMobilSchau gelten folgende Verkehrsregelungen: Von Freitag, 16.September, 20 Uhr, bis Sonntag, 18.September, 24 Uhr, ist der Weiherplatz (die Zufahrt zur Tiefgarage bleibt frei) und die Bahnhofstraße gesperrt. Von Samstag, 17.September, 6.30 Uhr, bis zum Sonntag, 18.September, 24 Uhr, sind die Weiher-Passage, die Straße "Im Weiher" von der Einmündung Weiherplatz bis zum Versicherungsbüro (Haus Nr. 21), die Hauptstraße vom Hotel Platte bis zur Abzweigung der Mühlenstraße und die Schulstraße von der Einmündung Hauptstraße bis zur Berta-Schulz-Straße gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt aus Richtung Oberwiehl über den Bitzenweg, die Straße "Am Stichelberg" (im Einbahnstraßenverkehr), die Schul- und die Wülfringhausener Straße (K 48). Aus Richtung Wiehl kommend, wird der Verkehr über die Wülfringhausener Straße (K 48), die Schulstraße, die Warthstraße (im Einbahnstraßenverkehr) und den Bitzenweg geleitet. Parkplätze für die Zeit des Automarktes stehen in ausreichender Anzahl, insbesondere am Gymnasium, Parkplatz Mottelbach und in der Tiefgarage Weiherplatz, zur Verfügung. Die Besucher werden gebeten, die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen. Rettungswege sowie Haus- und Geschäftszufahrten sind freizuhalten. Mit verstärkten Überwachungs-Maßnahmen muss gerechnet werden. Die Bushaltestellen an der Bahnhofstraße, am Gymnasium und an der Bergischen Achsenfabrik werden von Freitag, 16.September, 20 Uhr, bis zum Sonntag, 18.September, 24 Uhr, nicht angefahren.

Eine Zusteigemöglichkeit besteht an den betroffenen Tagen dann für alle Fahrtrichtungen am Busbahnhof Wiehl.