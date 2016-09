RBK auf Platz 3 beim Einkommen

Kreis (vsch). Auf stolze 24.567 Euro beläuft sich das verfügbare Einkommen, über das statistisch jeder Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises verfügen kann.

"Damit gehört unser Kreis zu den Spitzenreitern in NRW", freut sich Rainer Deppe, Landtagsabgeordneter für den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Lediglich im Kreis Olpe und im Märkischen Kreis ist die Summe höher gewesen.

Gerade im Vergleich mit den kreisfreien Städten steht der Kreis hervorragend da. Städte wie Bonn, Düsseldorf, Köln oder Münster liegen im Vergleich deutlich zurück. Ein hohes verfügbares Einkommen, das die für Konsum- und Sparzwecke verfügbaren Geldmittel abbildet, ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger. Aber es kommt auch auf die Rahmenbedingungen an; und die sind gut um Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die CDU will dafür sorgen, dass diese auch weiter so gut bleiben. Nur mit einer positiven Entwicklung des Kreises werden wir auch in Zukunft unter den Top-Standorten in Nordrhein-Westfalen bleiben.

Die von IT.NRW vorgelegte Erhebung basiert auf dem Jahr 2014. Seit 2011 hat sich das verfügbare Einkommen damit um 1.503 Euro erhöht.