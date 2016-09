Ausstellung des bfw: "WERKSTÜCKE"

Die Kunstwerke sind vielfältig in ihrer Art und wurden von Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke (Foto links, links vom PKW) und Kreisdirektor Dr. Erik Werdel (hinter Dr. Tebroke) bei der Ausstellungseröffnung bestaunt.

Kreis (vsch). Kunstvolle Möbel, ein Hochsitz im Zebralook sowie ein Grill der besonderen Art: Die Ausstellung "Werkstücke", die derzeit im Kreishaus Heidkamp zu sehen ist, hält viele Überraschungen bereit.

Eines haben die Werke gemein - sie alle sind nach dem Prinzip "aus alt mach neu" entstanden. Hergestellt wurden sie im Rahmen eines sogenannten Aktivcenters beim Bildungsfortbildungswerk - bfw (Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB).

Im Aktivcenter befinden sich überwiegend Männer, die aufgrund von Brüchen in ihrem privaten oder beruflichen Leben arbeitssuchend sind. Die meisten von ihnen sind zwischen 30 und 50 Jahren alt und kommen über das Jobcenter Rhein-Berg zum bfw in Refrath. Dort werden sie auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben vorbereitet.

Bis zum 7. Oktober sind die "Werkstücke" zu den üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Kreishauses zu sehen. Infos: 02202-13-2770 oder E-Mail an kultur@rbk-online.de