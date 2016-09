Superhelden beim Weltkindertag

Foto: Beatrix Schmittgen

Der 11. Weltkindertag in Gummersbachs Innenstadt bot Kindern, Jugendlichen, Eltern und Großeltern ein abwechslungsreiches Programm a us Musik und Tanz auf der Bühne und 52 Veranstaltern, die in der Fußgängerzone für viel Spaß sorgten.