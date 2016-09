15. Benefizveranstaltung "Rock am Scheelbach"

wr. Frielingsdorf. "Wir brauchten keine Überredungskunst, 51 Bewerberbands wollten ohne Gage bei Rock am Scheelbach auftreten. Die große Bühne, die professionelle Anlage, das fachkundige Publikum und die einmalige Stimmung, haben große Anziehungskraft", bemerkt Tim Roderwieser, Initiator und Mitorganisator der Jubiläumsveranstaltung "Rock am Scheelbach". Die Bässe brummten im Scheelbachtal und rund 300 Rockfans strömten, trotz anfänglichem Regenwetter, zum Frielingsdorfer Sportplatz zur Jubiläumsshow in der ONI-Arena Sie waren gekommen, um sechs unterschiedlichen Rock-Bands zuzujubeln. Der Duft von Grillwürstchen mischte sich mit dem Geruch der Nebelmaschinen und mitten auf dem Platz stand die stark frequentierte Bierbude. Live auf der Bühne standen in diesem Jahr: Skunk Betrayal (Köln), Suzen's Garden (Wolfsburg), Betamensch (Nürnberg), Pinski (Köln) und die beiden Lindlarer Lokalmatadoren "The Hurricanes" und "Mangelhaft". Die vier Kölner Jungs von " Skunk Betrayal" machten Musik, die sowohl komplexe Elemente beinhaltet, trauten sich aber auch einfacher zu sein. Post-Progrock, nennen sie ihren Stil. "Suzen's Garden" wurde 2009 von Suzen und Peter in Wolfsburg gegründet. Seit 2011 steht die Band nun mit knapp 100 Shows auf den kleinen und auch ganz großen Bühnen Deutschlands. Die Show war Klasse: hervorragende Musiker mit Suzen an der Front begeisterten das Publikum. Seit 2014 muss bei "Betamensch" alles raus, was auf der Seele brennt und den Kopf besetzt. Am liebsten über robust-treibende Drums und melodisch-schroffe Gitarrenwände, handgemacht und unverfälscht. "PINSKI" aus Köln rockte, entertained, verzerrte ihre Akustik Gitarre, bringt Spaß und Qualität auf die Bühne. Frontfrau Insa Reichwein alias 'Pinski' konnte mit ihrer Begeisterung die Zuschauer anzustecken. Die Lokalmatadoren "The Hurricanes" brachten die meisten Fans mit und waren die Band, deren Musik unweigerlich in die Beine fuhr und deren Melodien unverschämt hartnäckig im Ohr blieben. Sie sorgten für eine Superstimmung, unbestritten waren die Jungs eines der Highlights des Abends. Die Band "Mangelhaft" besteht aus vier Musikern aus dem Raum Lindlar und Wipperfürth. Die Musik ist gecovert, jedoch nicht der übliche Mix aus Top 40 Songs. Nein, die Jungs haben sich auf die Fahne geschrieben, Songs zu spielen, die sonst selten gecovert werden. Wie immer geht der Gesamterlös zugunsten zweier Lindlarer Vereine: Das Haus für geistig behinderte Menschen der Lebenshilfe in Lindlar ist schon seit 15 Jahren ein fester Partner von Rock am Scheelbach und seine Bewohner gehören von Beginn an zu den festen Größen in der ersten Reihe vor der Bühne. Die andere Hälfte geht an die Sportföderinitiative Sport vor Ort, die mit ihrem Engagement neue Sportanlagen in Frielingsdorf baut und die vorhandenen erhält. 2016 wird ein Teil des Erlöses, der Frau und den Kindern von Sascha Wittwer zukommen, der tragisch bei einem Besuch eines Motocross-Events ums Leben kam. Insgesamt konnten in den letzten 14 Jahren 17.000 Euro gespendet werden.