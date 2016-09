Sehen, staunen, shoppen, spielen

gh. Wiehl. Sie ist beileibe nicht in die Jahre gekommen, sondern weiterhin ein Publikumsmagnet, der sich großer Beliebtheit erfreut. Die Wiehler AutoMobilSchau, die in diesem Jahr zum 14. Mal vom Wiehler Ring organisiert wurde. An zwei Tagen lockte sie erneut tausende von Besuchern in die Innenstadt, die sich die neuesten Modelle, die zahlreiche oberbergischen Autohäuser ausstellten, anschauten, schon einmal zur Probe in ihrem Wunschauto Platz nahmen und über die Vorzüge von Hybrid, Elektro, oder eben doch Benziner fachsimpeln konnten. Damit es ein Event für die ganze Familie wurde, hatte daneben die Wiehler Geschäftswelt zu einem verkaufsoffenen Sonntag eingeladen und im Wiehlpark vergnügten sich die Jüngsten beim diesjährigen Weltkindertag.

Glänzten die Augen der Männerwelt bei soviel Chrom und mancher Pferdestärke, waren es bei den Damen die vielfältigen Angebote der Einzelhandelsgeschäfte, die zum Shoppen und Bummel einluden. Die Kids konnten sich derweil, oder zusammen mit Mama und Papa, über so manche Attraktion freuen, die das städtische Jugendamt, zahlreiche Vereine und Einrichtungen für sie vorbereitet hatten. Der Nachwuchs machte schnell und ohne Scheu Gebrauch davon, waren doch die Stände und Bühnen dicht belagert. Ein Wochenende für die ganze Familie, die von nicht wenigen noch mit einem Besuch im Wildpark an der Tropfsteinhöhle abgeschlossen wurde, gab es doch auch dort besondere Einblicke in die Welt der Natur und Tiere mit Hirsch, Wildschwein & Co. zu erforschen.