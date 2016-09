Tipps zum Aktivsein im Alter gesammelt

Rund 40 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Freizeit, Pflege und Wohnen präsentierten ihre Services und Produkte auf der 4. Seniorenmesse in der Alten Drahtzieherei - veranstaltet von der Stadt Wipperfürth sowie dem Aktionsbündnis Senioren. Und die rund 500 Besucher nahmen das umfassende Angebot gerne an und informierten sich darüber, wie man im Alter die Lebensqualität erhalten kann. »

sd. Wipperfürth. Rund 40 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Freizeit, Pflege und Wohnen präsentierten ihre Services und Produkte auf der 4. Seniorenmesse in der Alten Drahtzieherei - veranstaltet von der Stadt Wipperfürth sowie dem Aktionsbündnis Senioren. Und die rund 500 Besucher nahmen das umfassende Angebot gerne an und informierten sich darüber, wie man im Alter die Lebensqualität erhalten kann. Die Dienstleister, Unternehmer und Vereine vor Ort und aus der Region beantworteten Fragen rund um das Älterwerden und präsentierten den Senioren und Angehörigen ihre Angebote. Neben Infoständen zum Thema Älterwerden und Hilfsmitteln für den Alltag gab es für die Besucher Blutdruckmessungen, Fitnessgeräte zur Analyse der Muskulatur sowie Massagen. Auch leckere Snacks und gesunde Erfrischungen standen im Angebot. Zudem gab es weitere thematischen Produktpräsentationen, wie etwa Hilfsgeräte zur Vergrößerung von Buchstaben, die das Lesen im Alter erleichtern. Auch Kleidung, Kosmetika und Schmuck wurden präsentiert. Das Deutsche Rote Kreuz, weitere Vereine, Apotheken sowie Senioreneinrichtungen informierten zudem über ihre Leistungen. Außerdem gab es sehenswerte Vorführungen: Stefan Kleinstück von der Tanzschule Köln zeigte den Senioren "Wir tanzen wieder - machen Sie mit", wie man auch im Alter beweglich bleibt. Ein Thema, dass "wir auch künftig in Wipperfürth unseren Senioren anbieten möchten", so Alexandra Abel von der Senioren- und Pflegeberatungsstelle der Hansestadt Wipperfürth. Auch die Musikschule zeigte ihr musikalisches Repertoire. Eine Modenschau sowie das Theaterstück "Spätlese" von der Hückeswagener Theatergruppe konnte die Besucher der Seniorenmesse unterhalten. "Wir freuen uns über die große Resonanz auf unserer Messe über das Thema Älterwerden", so die Veranstalter. Weitere Informationen zum Thema Älterwerden gibt es bei Frau Alexandra Abel - Tel.: 0 22 67 - 64 29 3 oder per E-Mail unter alexandra.abel@wipperfuerth.de