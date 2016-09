Rund 1.200 Teilnehmer beim Stadtlauf dabei

sd. Wipperfürth. Rund 1.200 Läuferinnen und Läufer von Jung bis Alt nahmen wieder beim traditionellen Wipperfürther Stadtlauf teil. Die Veranstalter des städtischen EvB-Gymnasiums sowie der LG Wipperfürth stellten bereits zum zwölften Mal das beliebte Lauf-Ereignis auf die Beine - die vielen Zuschauer dankten es den Sportlerinnen und Sportlern mit einer Menge Applaus. Dafür wurde wurde die Strecke aufgrund der Baustelle in der Innenstadt geringfügig verändert. Um genau 17.30 Uhr ging es dann traditionell mit den Starts der Kindergarten-Teilnehmer sowie den Bambini-Läufen los. Es folgten die Schüler und Staffelläufe der Vereine, Schulen und Firmen. Auch die vielen Teilnehmer des Jedermann- und Hauptlaufes präsentierten sich mit starken Leistungen und wurden im Ziel auf dem Marktplatz vom Publikum begeistert empfangen.

So siegte schließlich im 9,6 Kilometer langen Hauptlauf bei den Männern - wie schon in den Jahren 2010 und 2015 - erneut Simon Dahl in 31:51 Minuten. Bei den Frauen siegte Laura Benkenstein von der LG Gummersbach in 40:59 Minuten und wurde somit Stadtmeisterin. Beim 4,8 Kilometer langen Jedermannlauf siegte Nina Marie Raffelsieper vom EvB-Gymnasium in 23:42 Minuten. Bei den Männern kam hier Niklas Berger von der Hansestadt Wipperfürth in 17:01 Minuten als Erster ins Ziel.

Pure Spannung konnten auch die Läufererinnen und Läufer der Schüler-, Vereins- und Firmenstaffeln zeigen. Letztere Kategorie gewann das Team der LG Gummersbach mit den Läufern Michael Szepanski, Leonidas Kalogeropoulos, Knapp Jakob sowie Maxime Rocheteau. Zum dritten Mal fand auch der Benefizlauf statt: Es siegte Hans-Jörg Schneider von der Firma Verfuß. Alle geehrten Sieger und Teilnehmer feierten danach gemeinsam mit den Zuschauern auf der großen After-Run-Party auf dem Marktplatz. Alle Ergebnisse können unter www.stadtlauf-wipperfuerth.de eingesehen werden.