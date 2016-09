Reiten hilft gegen Traumata

bs. Marienheide. Die Augen der 14 Flüchtlingskinder aus der DRK-Notunterkunft im ehemaligen VdK-Heim in Marienheide-Stülinghausen begannen zu glänzen, als Rita Adolf und ihr Sohn Alexander mit dem 21-jährigen Kaltblut-Mix Beppi um die Ecke kamen. Das große, 700 Kilogramm schwere Pferd in Fuchsfarben und mit einer weißen Blesse auf der Stirn, eroberte die Herzen der Kinder im Sturm und sie hörten neugierig zu, als Rita Adolf erklärte, dass die Begrüßung des Pferdes sehr wichtig sei. "Pferde sind Fluchttiere und es ist wichtig, dass das Pferd euch sehen kann, wenn ihr darauf zu geht. Nähert ihr euch von hinten, kann das Pferd auch mal ausschlagen", ermahnte Adolf.

Aber keines der Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren wollte schon bei der Begrüßung etwas falsch machen und so näherte sich jeder Einzeln Beppi und bot ihm auf der flachen Hand ein Stückchen Möhre an.Mancher zog beim näherkommen der großen Pferdenase zwar die Hand zurück, aber Beppi war die Ruhe selbst und beim zweiten Mal klappte es dann mit der Möhre.

"Das ganze ist eine Pferdebegegnungsstunde für Menschen, die ein Traumata erlebt haben und Ängste in sich tragen. Die Begegnung mit einem Pferd hilft den Menschen, in diesem Fall den Flüchtlingskindern, die Angst zu überwinden und über sich selbst hinauszuwachsen", erklärte Adolf, die nach einem Kutschenunfall vor knapp elf Jahren ein schweres Traumata erlitten hatte. "Allein schon die Fütterung eines solch großen Tieres ist für die Kinder ein riesiger Schritt und sie haben das toll gemacht", freute sich Adolf.

Organisiert wurde die Begegnungsstunde, die auf der Wiese hinter dem Waldhotel in Marienheide stattfand, von Rita Adolf und der DRK-Notunterkunft, die im ehemaligen VdK-Heim in Marienheide untergebracht ist. "Mein Pferd grast abwechselnd auf den Wiesen des Waldhotels und auf der Wiese hinter der Notunterkunft und die Kinder schauten immer sehr neugierig, wenn ich mit Beppi an ihnen vorbei gegangen bin, da kam mir die Idee der Pferdebegegnungsstunde. Ich wollte den Kindern eine Freude bereiten", erklärte Adolf.

Nach der erfolgreichen Fütterung durften die Kinder auch reiten und wuchsen sprichwörtlich über sich hinaus. Mutig wünschten sich manche Kinder eine zweite Runde und verabschiedeten sich dann mit glänzenden Augen von Beppi, der nach der Begegnungsstunde erst einmal grasen ging.