Gemeinsam mehr erreichen

gh. Gummersbach. Als Anfang 2015 die Geschäfts- und Immobilienwelt der Gummersbacher Innenstadt zur ersten Innenstadtkonferenz gerufen wurde, war die Resonanz groß, aber auch die Skepsis. Nun hatte Bürgermeister Frank Helmenstein zur zweiten Konferenz ins Rathaus geladen. Die Resonanz war erneut groß, die Stimmung aber deutlich positiver. Dies lag wohl auch daran, dass sowohl der Bürgermeister als auch der neue Vorstandsvorsitzender der Innenstadtgemeinschaft, Heinz Kreiensiek, sowie Elke Frauns vom Büro "frauns kommunikation/planung/marketing", das mit der Erstellung einer sogenannten Kommunikationsstrategie beauftragt ist, über erste Ergebnisse aus den bisher 15 stattgefundenen Workshops berichten konnten.

So hat sich, trotz aller vorherigen Skepsis, das neue Einkaufszentrum "Forum Gummersbach" auf dem Steinmüller-Gelände als Bindeglied zwischen "Neu- und Altstadt" integriert. Auch die Wilhelmstraße, die Alte Rathausstraße und der Bismarckplatz wurden von der Stadt durch bauliche Maßnahmen aufgewertet. Darüber hinaus hat sich die Innenstadtgemeinschaft um Heinz Kreiensiek neu aufgestellt und auch das Citymanagement, bisher bei der Stadtverwaltung angesiedelt, soll neu ausgerichtet und mit mehr Personal ausgestattet werden.

Ein "Heimatgutschein" wurde initiiert und in die Tat umgesetzt, Infostelen zur besseren Orientierung der Besucher installiert. Eine werbewirksame Einkaufstasche, die die Geschäfte an Kunden verteilen, rundet das bisher in die Tat Umgesetzte ab. Dies alles auf dem Hintergrund der Fragen: Was haben wir in der Gummersbacher City zu bieten? Wo wollen wir gemeinsam hin? Was muss verbessert werden? Wo hat Gummersbach Potenzial?

So wurde unter der Federführung des Büros Frauns von den Geschäftsinhabern, den ansässigen Dienstleistern und den betroffenen Immobilienbesitzern gemeinsam ein Paket geschnürt, das nun Zug um Zug umgesetzt werden soll. Denn, wie Heinz Kreiensiek festhielt: "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen".

Unter dem Slogan ":leben gummersbach" sollen Zeichen für die Zukunft gesetzt werden. "Nur wenn alle gemeinsam Verantwortung tragen und gemeinsam den Weg im Interesse der Kunden und der Besucher gehen, ist es möglich die Attraktivität Gummersbachs noch zu stärken", hielt Elke Frauns fest. Dazu gehören machbare und keine vollmundigen Pläne, die sich dann als Makulatur herausstellen.

Die bisherige positive Entwicklung Gummersbachs soll weiter voran getrieben werden. Dies in allen Bereichen, die eine Stadt ausmachen. Dazu gehören die Lebensqualität, Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit und Wirtschaftskraft. Dabei geht es nicht nur um den Innenstadtkern, sondern auch der nördliche Bereich bis zum Sandberg in Reininghausen ist in das Konzept eingebunden.