Mehr Lärmschutz für die Anwohner der A4

gh. Wiehl. Straßen und gerade vielbefahrene Autobahnen bringen Verkehrslärm mit sich. Das weiß niemand besser, als direkte Anrainer, die Tag und Nacht davon betroffen sind. Wann aber ist die menschliche und rechtliche Toleranzgrenze erreicht, um Lärmschutzmaßnahmen ergreifen zu müssen? Dies hat nun, nach zahlreichen Protesten der sich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlenden Anwohner, die entlang des auf Wiehler Stadtgebiet verlaufenden A4-Teilstückes wohnen, der Landesbetrieb Straßenbau NRW überprüft. Er hat entsprechende Messungen, speziell in den Stadtbereichen Forst, Weiershagen, Hückhausen, Oberbantenberg, Breidenbruch, Morkepütz, Marienhagen, Alpermühle sowie im Umfeld der Wiehltalbrücke und der Alpetalbrücke, vorgenommen.

Die daraus resultierenden Ergebnisse stellten Mitarbeiter der Behörde, die für die Unterhaltung von Autobahnen zuständig ist, nun in einer Infoveranstaltung den gut 50 nach Oberbantenberg gekommenen Gästen vor.

Danach sind im Gesamtbereich des 8,4 Kilometer langen Streckenabschnittes lediglich Bewohner von 28 Häusern einem Mehr an Lärm ausgesetzt, als es die Vorschriften erlauben. Hier ist vor allem und massiv die Oststraße in Oberbantenberg (18 Häuser) betroffen.

Um Abhilfe zu schaffen, wurde auf der Fahrbahn in Richtung Köln bereits der vorhandene Gussasphalt gegen einen lärmärmeren Belag ausgetauscht. In Fahrtrichtung Olpe soll bis 2018 sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht werden. Im Bereich der angrenzenden Oststraße wird darüber hinaus eine Lärmschutzwand gebaut. Hier müssen allerdings noch die Planungen konkretisiert werden, so dass frühestens 2020 Fakten geschaffen werden könnten.

"Ich bin fassungslos über das, was uns hier vorgetragen wurde. Kommen sie doch mal bei uns vorbei, dann werden sie selber hören, welchem Lärm wir ausgesetzt sind", war nur eine von weiteren recht deutlichen Anmerkung, die die Vertreter des Landesbetriebes nach der Vorstellung der Pläne als Resonanz aus dem Publikum erhielten.

Nicht wenige der Betroffenen halten die Ergebnisse für nicht tragbar oder die geplanten Maßnahmen unzureichend. Allerdings wurde vom Landesbetrieb darauf hingewiesen, dass er sich an bestehende Richtlinien halten müsse und der Bund, der für Baumaßnahmen zuständig sei, auch die Wirtschaftlichkeit einer Schutzmaßnahme abwäge. Da falle das ein oder andere eventuell Wünschenswerte durch den Raster.

Es sollen aber weitere Gespräche folgen, was auch von Maik Adomeit, der als Technischer Beigeordneter der Stadtverwaltung Wiehl an der Präsentation teilnahm, mit Zufriedenheit registriert wurde.