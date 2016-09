Obere Liga der Wehrtechnik

sr. Bergneustadt. Rund vier Monate lang arbeiteten Feuerwehrkameraden und Helfer ehrenamtlich - für viele von außen unbemerkt - in der Feuerwache Talstraße. Bis auf zwei Hauptamtliche ist der Feuerwehrdienst immer ehrenamtlich, doch in diesem Fall ging es um ein besonderes Projekt. Die zukünftige Sicherung der Feuerwehrarbeit zum Wohle der Bürger. "Mit diesen Neuerungen spielen wir in den nächsten Jahren weiter mit in der oberen Liga der Wehrtechnik", erklärte Stadtbrandinspektor und Wehrführer Michael Stricker bei der Besichtigung der Feuerwehrwache.

Bürgermeister Wilfried Holberg, Vertreter der Stadt und Sponsoren waren der Einweihung gefolgt, besichtigten die neu gestaltete Einsatzstelle und die Funkzentrale. Alles wurde auf Digitalfunk umgestellt. Somit befindet sich die Funk- und Schaltzentrale auf dem aktuellsten Stand. Neuerungen oder Veränderungen gab es unter anderem auch beim EDV-System, der Beleuchtung, der Notstromversorgung, den Deckenpanelen und zahlreichen anderen Dingen.

Beziffert wurde die Gesamtmaßnahme auf 120.000 Euro. Davon trug der Förderverein 25.000 Euro, die Stadt 50.000 Euro. Die verbleibenden 45.000 Euro konnten durch Eigenleistung und Sachspenden erbracht werden. "Natürlich wäre all das nicht ohne das zusätzliche Sponsoring verschiedener Firmen möglich gewesen", betonte Stricker. "Insgesamt war es eine tolle Kameradschaftsleistung jeglichen Alters und Geschlechts", fasste der Wehrführer alles in allem zusammen. Bürgermeister Wilfried Holberg richtete seinen Dank ebenfalls an das großartige Sponsoring der beteiligten Firmen und das persönliche Engagement aller Helfer. Auch wenn die meisten es vielleicht als selbstverständlich erachten, dass die Feuerwehr immer "up to date" ist; das ist es nicht.