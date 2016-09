Freibad geht in den Winterschlaf

sr. Bergneustadt. Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr eine Mitgliederversammlung des Sport- und Fördervereins Freibad Bergneustadt im Gruppenraum des Freibades abgehalten. Zur Versammlung gehörten 21 Personen sowie Claudia Adolfs in Vertretung für Bürgermeister Wilfried Holberg. Anlass war die Entlastung des Vorstandes aus dem Geschäftsjahr 2015. Durch den plötzlichen Tod des damaligen Vorsitzenden Hans-Otto Becker konnte dieses noch nicht geschehen. Jetzt erfolgte eine einstimmige Entlastung, eine ebenfalls einstimmige Wiederwahl der Beiratsmitglieder und eine ordnungsgemäße Buchführung wurde von den Kassenprüfern bescheinigt.

Nach zwei Jahren Amtszeit ist Kassenprüferin Angela Görler regulär ausgeschieden. Mit Dank verabschiedet und einstimmig ersetzt wurde sie durch Harald Wandt. Gedacht wurde des im April verstorbenen Klaus Schweim, der sich laut der Verantwortlichen mit seiner freiwilligen Mitarbeit sehr für das Freibad eingesetzt hatte. Das Fazit für das Freibadjahr brachten die Anwesenden mit einem Satz auf den Punkt: Aufgrund der guten Wetterlage hat der August das Jahr hinsichtlich der Besucherzahlen gerettet.

Dankworte gingen seitens des Vorstandsteams um den Vorsitzenden Harald Häck an die freiwilligen Helfer, Mitglieder, Beirat und Vorstand sowie an die zahlreichen Spender und Sponsoren (es werden unbedingt weitere gesucht) sowie an das Schwimmmeisterteam. Außerdem an die GeWoSie und deren Mitarbeiter für die ehrenamtliche Grünflächenbearbeitung und an Ingrid Becker für die Vermietung des Gruppenraums. Dieser kann auch außerhalb des Freibadbetriebes gebucht werden; Infos unter Tel. 01 51/11 33 66 59.

Der engagierte Einsatz zur Mitgliederwerbung von Erika Köster ist belegt mit sieben neuen Mitgliedern, so dass die Zahl der Fördervereinsmitglieder auf 122 gestiegen ist. Die Homepage des Freibades wurde von unbekannten Hackern zerstört. Der Vorstand arbeitet bereits an einer neuen Seite. Für das kommende Jahr plant das Vorstandsteam einen Kennenlernabend vor der Saison, um die Arbeit des Vorstandes und die Arbeiten allgemein im Freibad für alle Interessierten zu verdeutlichen. Das ist die Gelegenheit für alle, die schon immer daran gedacht haben sich einzubringen, aber dennoch letzte Zweifel hegten Ein unverbindlicher Schnupperabend mit einem engagierten Team, dessen Dank für ihren Arbeitseinsatz ein immer selten werdender Freizeitort für alle Bürger ist.