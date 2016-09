Lantenbacher Wehr feierte Fünfjähriges

cf. Lantenbach. Die Löschgruppe Lantemicke der Freiwilligen Feuerwehr hatte Jung und Alt zur Feier ihres fünfjährigen Bestehens eingeladen. Zwei Tage feierten die Wehr mit den Bürgerinnen und Bürgern. "Vor allem am Abend ging in dem Partyzelt mit der Band 'Top Spin' die Post ab", freute sich der neue Löschgruppenführer Dennis Flick. Auch der als "Drehorgelzwerg" bekannte Walter Kopperberg feierte mit (Foto unten).

"In den fünf Jahren seit der Zusammenführung von Unnenberg und Lantenbach sind wir gut zusammen gewachsen," so Flick weiter, "besonders gut ist der Zuwachs bei der Jungfeuerwehr. Fünf junge Leute im Alter von zehn bis 15 Jahren sind ganz neu dazu gekommen. Insgesamt haben wir 34 Aktive im Dienst." Im Schnitt gebe es zwischen 20 und 30 Einsätze im Laufe des Jahres. Der tragischste Einsatz in diesem Jahr sei die Bergung des ertrunkenen jungen Mannes in der Aggertalsperre gewesen. Zwei Wochen nach diesem schlimmen Vorfall habe es einen Einsatz gegeben, der glücklich endete. "Ein Schwimmer war von seinen Freunden vermisst gemeldet worden, aber er kehrte gesund zum Ufer zurück, war nur zu lange geschwommen, fanden seine ängstlichen Freunde. Aber solche Einsätze machen wir gerne," so Flick.