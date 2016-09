Neuer Bauhof-Chef

sd. Wipperfürth. Der neue Leiter des gemeinsamen Baubetriebshofes der Städte Wipperfürth und Hückeswagen heißt Magnus Bernhardt. Er ist Nachfolger von Guido Hochhard. Die beiden Bürgermeister Michael von Rekowski (Wipperfürth) sowie Dietmar Persian (Hückeswagen) stellten die neue Führungskraft auf dem Gelände des Bauhofes an der Egener Straße in Wipperfürth vor. "Es war nicht einfach, einen neuen Leiter für diese wichtige Funktion innerhalb der regionalen Zusammenarbeit zu finden", so Michael von Rekowski. Dabei soll der 25-jährige Magnus Bernhard, der gebürtiger Lindlarer ist, nun leitende Aufgaben im gemeinsamen Bauhof und den etwa 45 Mitarbeitern übernehmen.

Auch Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian unterstreicht die Wichtigkeit des "Shared Services"-Projektes, das im Oktober 2013 seinen Betrieb aufgenommen hatte. "Der Bauhof ist eine wichtige Sache auch für Hückeswagen und Herr Bernhard passt mit seinem Fachwissen hervorragend hierher", so Persian. Die Aufgaben des neuen Leiters für das Team des Bauhofes sind vielfältig: Neben der Straßenreinigung gehören vor allem die Pflege der öffentlichen Grünanlagen dazu. "Die Grünflächen in der Innenstadt zu erhalten sind auch aus Gründen des Klimawandels ein wichtiges Vorhaben meiner Arbeit", sagte Magnus Bernhardt. Genaue Angaben zu den künftigen Maßnahmen wolle er aber noch nicht machen, denn er müsse sich erst einarbeiten und die Strukturen vor Ort besser kennenlernen. Als Bernhardts Stellvertreter fungiert Thomas Schneppel.

Der gemeinsame Bauhof soll künftig einen eigenständigen Unternehmenscharakter erhalten, betonten die Bürgermeister der beiden Kommunen. Mit der Einstellung von Magnus Bernhardt solle somit die Betriebswirtschaft für "ein selbstständiges Unternehmen im Unternehmen" näher in den Fokus rücken. "Natürlich nach Vorgaben in enger Anbindung an die Kämmerei", so von Rekowski. Der gebürtige Lindlarer Magnus Bernhardt wuchs in Wipperfürth auf und machte sein Abitur am St. Angela-Gymnasium. Anschließend absolvierte er ein Duales Studium an der Fachhochschule in Höxter mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre und Landschaftsbau.