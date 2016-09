Hilfe für Helfer

Kreis (uw). Die psychosoziale Unterstützung (PSU) ist ein Hilfsangebot für Einsatzkräfte, dass sich in den letzten 15 Jahren zu einem sehr wichtigen Baustein des psychologischen Arbeitsschutzes entwickelt hat.

Durch die gezielte Ausbildung einzelner Feuerwehrleute im Bereich PSU kann den Mitgliedern der Feuerwehren ein erstes niederschwelliges Angebot nach belastenden und traumatisierenden Einsätzen, oder im sozialen Bereich gemacht werden.

Die Unterstützung der Einsatzkräfte liegt zum einen in der Prävention aller Feuerwehrkräfte, im Rahmen der allgemeinen Ausbildung. Zum anderen bieten die ausgebildeten PSU-Kräfte nach belastenden Ereignissen, gezielt und anlassbezogen, erste Gespräche an. Diese dienen der Vermeidung und dem Erkennen einer möglichen, beginnenden Belastungsstörung.

Sollte sich nach solchen Gesprächen die Notwendigkeit zeigen, auf professionelle Unterstützung zurückgreifen zu müssen, hält das PSU Team ein Netzwerk bereit auf das dann in enger Kooperation mit den Versicherungsträgern zurückgegriffen werden kann.

Im Jahre 2003 stellte das PSU Team der Feuerwehr Köln eine Anfrage an den Rheinisch-Bergischen Kreis bezüglich einer Zusammenarbeit im Bereich PSU. Auf Nachfrage meldeten sich fünf Mitglieder aus zwei Feuerwehren des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Nach der ersten Ausbildung zum "PSU Helfer" in Köln wurden im Rheinisch-Bergischen Kreis die ersten Weichen gestellt, ein solches System zu implementieren. Die erste Einsatzkraft aus Bergisch Gladbach absolvierte im Jahr 2004 am "Institut der Feuerwehren in NRW" die Ausbildung zum "PSU Assistent". Nach der Absolvierung der Ausbildung zum "PSU Ausbilder" konnte mit der Ausbildung der ersten eigenen "PSU Helfer" im Kreis begonnen werden.

Diese Ausbildung stellte 2006 den Beginn der PSU Arbeit im Kreis dar. 2007 verabschiedeten alle Leiter der Feuerwehren im Kreis ein Konzeptpapier zur Implementierung der PSU Teams in den Feuerwehren und den Aufbau einer engen Kooperation der Teams auf Kreisebene. Eine Betreuung der betroffenen Einsatzkräfte ist an dieser Stelle nur durch "nicht am Einsatz Beteiligte" möglich.

Seit dieser Zeit gibt es das "PSU-Team RBK". Dieses Team setzt sich aus dem Teamleiter und seinen Stellvertretern, sowie Mitgliedern aus allen Feuerwehren im Kreis zusammen. Das Kreisteam leitet Hans-Josef Kunz, Feuerwehr Bergisch Gladbach. Stellvertreter sind: David Goossens, Feuerwehr Leichlingen und Uwe Paffenholz, Feuerwehr Kürten. Alle drei sind Ausgebildete "PSU Assistenten" zudem hat Hans-Josef Kunz 2013 die Ausbildung zum "Fachberater für Psychotraumatologie" absolviert.

Aktuell verfügen die Feuerwehren im Rheinisch-Bergische Kreis über 16 "PSU Assistenten" und ca. 65 "PSU Helfer" aus allen Ebenen der Feuerwehr. Damit liegt der Rheinisch-Bergischen Kreis im landesweiten Vergleich an vorderster Stelle.

Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden, der die Entwicklung der PSU Arbeit auf der Kreisebene stets gefördert und mit voran gebracht hat, sieht in dem jetzigen PSU-Team ein "überaus wertvolles und qualitativ hochwertiges Hilfsangebot, das sich an alle Einsatzkräfte im Rheinisch-Bergischen Kreis und darüber hinaus, richtet."

Er bedankt sich ausdrücklich bei Hans-Josef Kunz und seinen Stellvertretern für die hervorragende Arbeit, und bei dem gesamten PSU-Team für deren Bereitschaft, sich neben dem allgemeinen Feuerwehrdienst noch zusätzlich, ehrenamtlich dieser wichtigen Aufgabe zu widmen! Weiden: "Bei Bedarf bieten wir die Unterstützung durch dieses Kompetenzteam selbstverständlich auch völlig unbürokratisch den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen oder der Polizei an."