Erntedank im Haus Dahl

Marienheide. Das Museum Schloss Homburg lädt zu einer besonderen Erntedank-Andacht in das historische Bauernhaus Dahl nach Marienheide-Müllenbach ein - am Sonntag, 2. Oktober, 15 Uhr. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde statt. Die Prädikantin Elke Bosch wird die Andacht halten.

Zudem wird die Andacht festlich ausgestaltet und musikalisch durch die Organistin Ingrid Noss mit Kirchenmusik begleitet. Ab 14 Uhr erwartet die Gäste frisches Brot und Blechkuchen aus dem Backes. Der Eintritt ist frei. Mit dieser Veranstaltung endet die diesjährige Museums- und Kultur-Zeit- Saison in Haus Dahl.