Alpenfieber mit Rock und Jazz

Rund 200 Zuhörer waren auf den Berg, in die Bergische Schweiz gekommen, um bei tollem Wetter einen musikalischen Abend der Spitzenklasse zu erleben. Die Band "Sing für mich Baby" stimmte die Besucher mit Liedern wie "We will rock you" und "Jungle Drum"ein. Anschließend nahmen "Wounded Knees"die Fans mit auf eine Reise durch die Jazz- und Rockszene. »

aem. Engelskirchen. Rund 200 Zuhörer waren auf den Berg, in die "Bergische Schweiz", gekommen, um bei tollem Wetter einen musikalischen Abend der Spitzenklasse zu erleben. Die Band "Sing für mich Baby" stimmte die Besucher mit Liedern wie "We will rock you" und "Jungle Drum" ein. Anschließend nahmen "Wounded Knees" die Fans mit auf eine Reise durch die Jazz- und Rockszene. Mit Songs wie "Don't you", "Wot" und Billy Idols "Eyes without a face" heizten sie dem Publikum mächtig ein und brachten die Stimmung zum Kochen. Alpenfieber pur!

Veranstaltet vom Verein Kulturleben und der Gemeinde Engelskirchen, erwartete die Fans jede Menge Spaß, Groove und ein toller Sound.

Die "Knees", bestehend aus Matthias Bosbach, Drums; Norbert Hamm Bass; Edgar Hasenburg, Gesang; Dietmar Pohl, Keyboards, sowie Roland Pohl, Gitarre, hatten sich für dieses Open-Air-Konzert etwas ganz Besonderes einfallen lassen und die Kölner Sängerin Jane Palmer mit auf die Bühne gebracht, die mit ihnen Songs aus dem Repertoire der "Wounded Knees" von Simply Red, AC/DC und mehr sang. Palmer war bereits Sängerin bei Künstlern wie Udo Lindenberg, Marius Müller Westernhagen, Nena, Joe Cocker, Rick Springfield und Cher. Wie jedes Konzert der "Wounded Knees" endete auch dieses mit einem Lied von BAP: "Verdamp lang her".