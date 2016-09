Rathausplatz-Spontan Chor, Effektbeleuchtung und Partystimmung

som. Wiehl. Das Konzept des Wiehler Kirchen-und Heimatfesest am Wochenende hat beim Publikum offenbar voll ins Schwarze getroffen, denn an beiden Tagen war die Innenstadt rund um Kirche und Rathaus, bei strahlendem Herbstwetter, von zahlreichen Besuchern dicht bevölkert. Zur Begrüßung ließen Karl Christian Lück und Hans Sommer von der evangelischen Kirchengemeinde die Kirchensanierung Revue passieren, bevor sie zusammen mit dem ersten Vorsitzenden des Heimatvereins, Maik Adomeit, das Fest offiziell eröffneten. Für den Kirchenkreis an der Agger überbrachte Superintendent Jürgen Knabe, für die Stadt Wiehl der stellvertretende Bürgermeister Wilfried Bast Grußworte. Als Gastgeber beteiligten sich viele örtliche Vereine, Chöre, der Kindergarten Samenkorn, Nachbarschaften und Dorfgemeinschaften mit Programmangeboten und reichhaltiger Verköstigung. Auf eine hochmotivierte Sängerschar stieß die Engelskirchener Pianistin und Musikpädagogin Dörte Behrens, die den entstandenen "Rathausplatz-Spontan Chor" für eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte begeisterte. "Zwei kleine Italiener", Oh Champs Elysée", "17 Jahr, blondes Haar" und Herbert Grönemeyers "Mambo" waren ebensolche Mitsing-Renner wie "die Gedanken sind frei" und das "Oberberger-Land". Beim Neun- Stationen-Lauf des CVJM Wiehl testeten Jugendliche ihre Zielgenauigkeit beim Werfen, ihre Geschicklichkeit beim Kisten klettern und die Treffsicherheit beim Nagelwettbewerb. Kleine Besucher absolvierten den Barfuß-Pfad des Kindergartens Samenkorn, buddelten in der Sandmuschel nach Edelsteinen oder standen Schlange beim Kinderschminken. Für ein besonderes Highlight im Wortsinn sorgte bei einsetzender Dunkelheit die restaurierte Kirche, die nach Plänen eines lichttechnischen Büros, von unterschiedlichen LED-Leuchtkörpern effektvoll in Szene gesetzt wurde. Ergebnisse der "Probebeleuchtung" finden Eingang in das künftige IHK-Konzept, von dem auch die Kirchenumlage tangiert werden wird. Für groovige Partystimmung am frühen Samstagabend sorgte das Coverduo Meinschu, später und bis in die Nacht hinein vergnügten sich die Besucher beim tollem Sound der Partyband Hot Stuff. Sitzplätze Mangelware hieß es am Sonntag beim ökumenischen Open-Air Gottesdienst auf dem Rathausplatz, bei dem sämtliche Bänke, alle Mäuerchen, der Rathausbrunnen und die Kirchentreppen so dicht besetzt waren, so dass viele Besucher sich mit Stehplätzen begnügen mussten. Bei der musikalischen Matinée des Remperger Posaunenchores und den sich anschließenden Kurzkonzerten vier verschiedener Wiehler Chöre verflog der Sonntagnachmittag im Rutsch.