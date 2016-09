Vielfalt das beste gegen Einfalt!

wr.Lindlar. "Ich stehe hier, stellvertretend für die vielen Kommunen, die Flüchtlingen geholfen und sie aufgenommen haben", betonte Dr. Georg Ludwig, der Lindlarer Bürgermeister, bei seiner Begrüßungsrede zum offiziellen Auftakt der "Interkulturellen Woche", im LVR-Freilichtmuseum Lindlar. Unter dem Motto "Vielfalt - Das Fest" waren alle eingeladen, die kulturelle Vielfalt zu feiern und Grenzen zu überwinden. Seit 1975 gibt es die "Interkulturelle Woche" in Deutschland. Die Gastarbeitersituation gab Anlass, den Tag des ausländischen Mitbürgers ins Leben zu rufen. Die Deutsche Bischofskonferenz , der Rat der Evangelischen Kirche und der Rat der Griechisch-Orthodoxen Metropolie waren die Initiatoren. seit 2010 wird die Interkulturelle Woche im Oberbergischen Kreis durchgeführt. Mit einem bunten Festakt auf großer Bühne, wurde die Woche eröffnet, dem sich ein

abwechslungsreiches Programm anschloss . Informationsstände, internationale Köstlichkeiten, Spiel und Spaß für Kinder, Handwerksvorführungen und Museumsführungen in verschiedenen Sprachen ließen keine Langeweile aufkommen . Acht Sprachinseln gab es für die Menschen in der jeweiligen Landessprache. Das bunte Fest lud zum Mitmachen ein und bildete den Auftakt zur interkulturellen Woche des Oberbergischen Kreises. Es präsentieren

sich verschiedene Vereine und Organisationen die sich mit den Themen Integration, Migration und Inklusion befassen. Hier wurde kulturelle und kulinarische Vielfalt gelebt und gefeiert. Organisiert wurde das Fest in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Oberberg, dem Evangelischen Kirchenkreis An der Agger und dem Oberbergischen Kreis.Während der ganzen Veranstaltung wurde ein buntes Bühnenprogramm geboten. Neben vielen anderen sorgten hier die Steven Ouma Band mit afrikanischen Klängen, Green White Orange mit irischem Sound für die musikalische Vielfalt. Kirchen- und Moscheegemeinden, Flüchtlingsberatungsstellen und -initiativen sowie Kultur- und Integrationszentren informieren an zahlreichen Ständen über ihre Arbeit. Dabei gab es auch viele Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie kulinarische Angebote aus aller Welt. Ein besonderer Programmpunkt war die Museumsführungen in verschiedenen Sprachen und eine interkulturelle Bibliothek, in der sich Vertreter der verschiedenen Religionen und Menschen aus verschiedenen Berufssparten und Kulturen als Gesprächspartner für alle Interessierten anboten und ihre Fragen beantworteten. Rund 500 Flüchtlinge aus Oberberg wurden, zum Mitfeiern und Spaß zu haben, ins Freilichtmuseum eingeladen. Ein wichtiges Ziel der Veranstaltung war, Hemmschwellen abzubauen und Menschen zusammenzubringen.