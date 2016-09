"Goldener Oktober"

aem. Engelskirchen. Wenn der Sommer vorbei ist, wird in Engelskirchen alljährlich der "Goldene Oktober", organisiert von der Händlergemeinschaft "Unternehmer für Engelskirchen", mit einem großen Straßenfest gefeiert.

Bummeln, shoppen, genießen

Alle Jahre wieder lädt der Handel zum Shoppen, Schauen, Genießen und Feiern nach Herzenslust ein. Der Jahrmarkt hat am Samstag, 1. Oktober von 10 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag, 2. Oktober, von 11 bis 19 Uhr. Der Markt erstreckt sich über die Märkische und Bergische Straße bis zum Industriemuseum sowie über den den Edmund-Schiefeling-Platz und den Bahnhofsplatz.

Bühnenprogramm und Kulinarisches

Gleich drei parallele Veranstaltungen machen das Oktoberfest in diesem Jahr zu etwas Besonderem. Café Nusch stellt auf dem Bahnhofsplatz ein zweitägiges buntes Bühnenprogramm mit verschiedenen Bands, wie Jeff Collins und Tacheles. Die zweiten Oberbergischen Streetfood-Days finden auf dem Edmund-Schiefeling-Platz statt. An beiden Tagen begeistern bis zu 20 Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks mit Kochkünsten aus aller Welt und bilden zusammen einen wundervollen Marktplatz der Genüsse. Authentisches und hoch qualitatives Essen, wie würzige Tapas, Enchiladas, saftige Burger bis hin zu exotischen Gerichten, Cocktails, Smoothies und mehr, werden hier vor den Augen der Besucher zubereitet. Während der Markt schon am Vormittag seine Pforten öffnet, starten die beiden neuen Veranstaltungen erst am frühen Nachmittag. Damit auch bei den "Kleinen" beim Goldenen Oktober keine Langeweile aufkommt, gibt es zwei Kinderkarussells und weitere Attraktionen. Rund 80 fliegende Händler laden mit ihren Ständen am Wochenende zum Kaufen und Bummeln ein.

Geschäfte haben geöffnet

Auch die Einzelhändler haben am Samstag vor ihren Geschäften Stände aufgebaut, da sie wegen der gesetzlichen Feiertagsregelung die Geschäfte nicht öffnen dürfen. Sonntags, von 13 bis 18 Uhr, bieten die Einzelhändler viele verschiedene, attraktive Aktionen und Rabatte an - mit gewohnt fachlich hochwertiger, individueler Beratung. Wer Lebensmittel benötigt, wird auf dem Jahrmarkt ebenso fündig, wie derjenige, der sich über die neuesten Trends rund um das näher rückende Weihnachtsfest beraten lassen möchte.

Großes Angebot

Die Stände halten auch Spezialitäten für den Verzehr zu Hause bereit, wie Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Gewürze und verschiedene Artikel aus dem Feinkost-Sortiment, wie Liköre, Weine und Brände. Neben Trockenblumen, Herbstdekoration, Lederwaren und Textilien werden auch Schmuck und Haushaltswaren angeboten. Die evangelische Kirche bietet an ihrem Oktoberfeststand Bayerisches Bier, Leberkäse und Brez'n, eine Hüpfburg für Kinder, ein Kirchencafé, eine große Tombola und als besonderes Highlight spielt die Engelsbläser Oldtime Jazzband. Der ambulante Malteser Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhospizdienst Aggertal öffnet an beiden Tagen seine Türen. Neben dem schon traditionellen Bücherflohmarkt können Kinder hier Wutbälle basteln.

Ein Paradies für Oldtimerfans

Neben dem Jahrmarkt präsentiert das LVR-Industriemuseum, unter dem Motto "Alles was auf Rädern rollt", den Besuchern am 2. Oktober, von 11 Uhr bis 17 Uhr, das Transport- und Oldtimerfest, vor der imposanten Kulisse der ehemaligen Baumwollspinnerei Ermen & Engels. Zahlreiche historische Fahrzeuge können rund um das Rathaus bestaunt werden, vom Hochrad bis zum Hauben-Lkw der Wirtschaftswunderjahre und vom Motorrad aus Großvaters Zeiten bis zum Oldtimer-Traktor und chromblitzenden Straßenkreuzern. Die verschiedenen Modellspielzeuge, historische Filme und Mitmachaktionen rund um die Themen Dampf, Transport und Verkehr bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Auf dem Engels-Platz drehen Echtdampf-Modelle ihre Runden. Auch eine Dampfmaschine gibt es zu bestaunen. Für die Kleinen ist besonders der Rundkurs der Dampf-Modellbahn, die auf kleinen Schienen fährt, sehr spannend. Besitzer historischer Fahrzeuge sind eingeladen sich zu beteiligen. Die Teilnahme ist natürlich frei.

Beeinträchtigungen des Verkehrs

Aufgrund des zu erwartenden großen Besucherandrangs, werden für die Zeit der Veranstaltung der Verkehr auf der B55 (Märkische Straße von der Leppebrücke bis Bahnübergang) sowie die angrenzenden Plätze (Edmund-Schiefeling-Platz, Einfahrt Reckensteinstraße und Bahnhofsplatz, Engelsplatz) voll gesperrt. Dadurch ist auch der Personennahverkehr beeinträchtigt. Für den Zeitraum der Veranstaltung werden Ersatzbushaltestellen eingerichtet. Es wird ausreichend Parkmöglichkeiten geben. Neben den bekannten Abstellmöglichkeiten werden weitere Parkplätze am Aggertal-Gymnasium, an der ehemaligen Grundschule, Burger Weg 1 sowie auf dem Schulhof der Grundschule, Bergische Straße, eingerichtet. Der Parkplatz am Rathaus (Engelsplatz), sowie der "Park and Ride" Parkplatz am Bahnhofsgelände bleiben aufgrund der Vollsperrung der Bundesstraße B55 dagegen geschlossen. Außerdem weist das Ordnungsamt darauf hin, dass es am Wochenende zu verstärkten Kontrollen, besonders im Bereich des abgesperrten Gebiets, kommen kann.