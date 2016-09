Seine letzte Inszenierung

rg. Bergneustadt. Auf der "Kleinen Bühne" des Losemundtheaters in Bergneustadt wird gelacht, geweint und viel Herzblut vergossen. Davon kann Manfred Krajewski zu genüge berichten. 30 Jahre spielte und inszenierte er Dramen und Komödien und bescherte den Theaterbesuchern viele gute Stunden.

Für sein unermüdliches Engagement wurde er von Bürgermeister Wilfried Holberg mit der Graf-Eberhard-Medaille ausgezeichnet. Nun verabschiedet Krajewski sich mit einer letzten Inszenierung von seinem Publikum. Zu sehen gib es die gesellschaftskritische Komödie "Alles im Garten" von Edward Albee.

"Jemand hat eine Leiche im Keller" ist ein bekanntes Sprichwort. Gemeint sind damit alle Fehltritte, Betrügereien und Verleumdungen, die ein Mensch im Lauf seines Lebens begeht und vertuscht. Nach außen ist alles schön und gut, die Fassade muss aufrecht erhalten bleiben. Aber wie sieht es wirklich hinter dieser Fassade aus? Und irgendwie bleibt sie doch präsent, die Leiche. Albee macht mit dem Sprichwort Ernst und treibt es mit Witz und psychologischer Intelligenz auf die Spitze.

Premiere ist am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr. Weitere Termine: 2., 16., 22. und 30. Oktober sowie 12., 13., 19. 26. und 27. November, jeweils um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr, Spielstätte Kleine Bühne, Kölner Straße 297 in Bergneustadt?. Kartenreservierung per Mail an vorbestellungen@losemund.de, telefonisch: 0 22 61/5 07 34 36 oder 4 96 35. www.losemund.de