Ein Fest im Baumwolllager

Engelskirchen. Nach zwei Jahren ist es endlich soweit: Am Samstag, 1. Oktober, startet ab 19 Uhr das Fest im Alten Baumwolllager in Engelskirchen, Engels-Platz 2. Bereits zum achten Mal veranstaltet die Kunst- und Kulturinitiative EngelsArt das Kulturspektakel für Jung und Alt. Mit Worten und Klängen nehmen die Künstler ihr Publikum mit auf eine Reise rund um die Welt vom Balkan in den Nahen Osten, über Japan bis nach Rio. Bürgereister Dr. Gero Karthaus wird das Programm eröffen. Das Jugendorchester der Musikschule Engelskirchen unter Leitung von Maria Manemann-Frowein startet schwungvoll mit Klassikern von Mozart bis Madonna.

Die Clowninnen Dr. Kristin Kunze und Regina Halke zeigen in ihrem Stück "Der goldene Schnitt oder die Suche nach Harmonie" mit Humor, dass man zusammen mehr erreichen kann, als jeder für sich alleine. Nachwuchstalent Sabrina Ohlbrecht aus Wipperführt bringt mit ihrem Poetry Slam frischen Wind in die historischen Mauern und performt eigene Texte. Exotische Töne schweben durch den Raum, wenn Yoshie Terai traditionelle und moderne japanische Voklslieder singt und sich dabei auf dem Klavier begleitet. Das Vater Sohn-Duo Zaati und Mustafa Amadov begeistert mit mazedonischer Folklore auf der Klarinette und dem Klavier. Politisch und poetisch präsentiert Gülestan Kaymak in verschiedenen Sprachen Lieder starker Frauen, die sich der Freiheit und der Liebe widmen.

Als abschließendes Highlight nimmt sich Rolf Faymonville Zeit für ein Interview. Der inwischen landsweit bekannte, in Engelskirchen lebende Diakon, spricht über seine Erfahrungen als Seelsorger der deutschen Olympia-Mannschaft in Rio. Zum Ausklang hält es keinen mehr auf den Stühlen, wenn die Band Steven F. Dengo die Bühne rockt mit Contry, Folk, Rock und Eigenkompositionen, die vom Ohr über das Herz direkt in die Beine gehen. Für das kulinarische Wohl der Gäste wird beim Baumwolllagerfest gesorgt. Bei freiem Eintritt ist eine Spende für die Künstler willkommen.