Leselust wecken: Papa liest vor... Mama auch

gh. Oberberg. Der vierjährige Jonathan, der in Begleitung seines Vaters Thorsten gekommen war, tat genau dass, wofür die Erwachsenen gerade Werbung betrieben: Er las zusammen mit seinem kleinen Kuschelbären "Babm" in einem Bilderbuch. Es war wohl sehr spannend, ließ er sich doch dabei weder von Oberbergs Landrat Jochen Hagt noch Reichshofs Bürgermeister Rüdiger Gennies oder dem Plant Manager der Firma Schneider Electric, Holger Obergföll, stören, obwohl diese über die spannende Aktion "Mein Papas liest vor ... und Mama auch", die vom der Stiftung Lesen ins Leben gerufen wurde, berichteten. Die Aktion soll die Leselust schon bei Kindern ab einem Alter von drei Jahren wecken. Als Vorbilder dienen die vorlesenden Väter und Mütter.

Seit 2014 beteiligen sich auch eine größere Anzahl von Mitarbeitern der Kreisverwaltung an diesem Projekt. Sie konnten seither zahlreiche Kollegen in den kreisangehörigen Kommunen begeistern. Schließlich stellt die Stiftung wöchentlich via Internet ein neues Vorlesebuch zur Verfügung. "Gerade in der Zeit der elektronischen Medien ist lesen wichtig", sagte Jochen Hagt "und daher haben wir uns im Rahmen unseres Bildungsnetzwerkes gerne zum Mitmachen entschieden. Der Erfolg gibt uns recht." Gleicher Meinung war Rüdiger Gennies, "wird doch schon im Kindesalter der Grundstein für die schulische und berufliche Zukunft gelegt", hielt er fest.

Daher will das federführende Bildungsbüro Oberberg nun neben den Städten und Gemeinden auch die Oberbergische Firmenwelt mit ins Vorlese-Boot holen. Den Anfang machte die Firma Schneider Electric in Wiehl-Bomig. "Wir werden unsere Mitarbeiter für diese Aktion motivieren, denn sie macht Spaß, bringt die Familie nach einem anstrengenden Arbeitstag zusammen und ist auch ein Stück weit Bildung, durch die Innovation erst möglich ist", sagte Holger Obergföll. Alle Beteiligten hoffen nun, dass sich möglichst viele Papas und Mamas in Oberbergs Unternehmen finden, die ihren Jüngsten vorlesen.

Interessierte können unter www.obk.de (Stichwort: Bildungsbüro) nähere Details erfahren.