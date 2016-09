Neue Schulleitungen für die Berufskollegs

Oberberg. Dagmar Dick heißt die neue Schulleiterin des Kaufmännischen Berufskollegs. Das Berufskolleg Dieringhausen wird nun von Detlev Schuster geleitet. Landrat Jochen Hagt begrüßte die neuen Schulleiter gemeinsam mit dem stellvertretenden Schuldezernenten Dr. Christian Dickschen und Anke Koester, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung, im Amt. Dagmar Dick und Detlev Schuster sind keine Unbekannten. Beide arbeiteten zuvor als stellvertretende Schulleitungen der Berufskollegs eng mit dem Oberbergischen Kreis als Schulträger zusammen. So ging es im Gespräch mit dem Landrat auch sehr schnell um die drängenden Themen der Berufskollegs und der Region.

Eine besondere Herausforderung ist die "Beschulung" von jugendlichen Flüchtlingen, die oft unbegleitet zugewandert sind. Gesprochen wurde außerdem über die Fachkräftesicherung in Oberberg, die Stärkung des dualen Ausbildungssystems sowie den Erhalt der Berufskollegstandorte im Kreis trotz der demografischen Entwicklung. Die oberbergischen Berufskollegs stehen hier in einem sehr engen Kontakt mit dem Kreis als Schulträger.

Landrat Jochen Hagt freut sich, dass durch die Berufung von Dagmar Dick und Detlev Schuster eine Kontinuität in der bisherigen guten Zusammenarbeit gewährleistet ist. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf diesem Wege gemeinsam auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für die jungen Menschen und die Ausbildungsbetriebe in der Region sicherstellen können", so der Landrat.