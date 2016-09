Vielfalt vor der Haustür

Von links: Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, Karin Grunewald, verantwortliche Redakteurin des Kalenders, und Verleger Hans-Martin Heider sind begeistert, den Rheinisch-Bergischen Kalender nun endlich in der Hand halten und der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Kreis. Haifischzähne am Bergisch Gladbacher Kreishaus, ein Remscheider Haus, in dem Honig von der Decke tropft und ein Highlander, der in Wermelskirchen Pech verkauft - ist das Mystik im Bergischen Land? Nein, einfach nur genau hingeschaut.

Überall im Bergischen lauern Geschichten, die nur darauf gewartet haben, dass sie jemand entdeckt. Die Autoren des Rheinisch-Bergischen Kalenders haben diese Geschichten auch in diesem Jahr wieder gefunden und in Worte gefasst.

Ein noch frischeres Layout und über 300 behutsam ausgewählte Fotos machen Lust, vor dem Lesen erst einmal zu betrachten: Die diesjährige Fotostory, in der Roland Neumann ganz neue Blicke aus dem Heißluftballon auf das Bergische wirft, kleine Augenblicke von Tänzerinnen bei der Probe und Künstlern bei der Arbeit, eingefrorene Bewegung wie der Rotmilan im Flug oder der Rollstuhlsprinter im Wettkampf.

Auch in diesem Jahr haben sich Autoren jeden Alters und verschiedenster Berufe beteiligt. 37 sind es dieses Mal und der ein oder andere ist neu hinzugekommen. Sie porträtieren den Macher der Rekordserie "Der 7. Sinn", einen Pfarrer, der Misereor seinen Namen gab und eine Frau, die 4000 Flüchtlinge aufnahm. Traditionell geht der Blick auch zurück in die Geschichte.

Wie war das eigentlich damals mit Elektrizität oder Milchwirtschaft? Und wer waren jene starken Frauen der Familie Zanders, die der Papierfabrik zu Ruhm verhalfen? Hinter der Postkartenidylle des Bergischen verbergen sich eine lange Historie, eine facettenreiche Kultur und Natur, eine starke Wirtschaft und eine Gesellschaft mit Herz. Der Rheinisch-Bergische Kalender erzählt in 45 Beiträgen über diese erstaunliche Vielfalt vor der eigenen Haustür.

Rheinisch-Bergischer Kalender 2017, Heider-Verlag, Bergisch Gladbach, Gebunden, 288 Seiten, 15,60 Euro, ISBN: 978-3-87314-499-6.